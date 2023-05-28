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"الراجحي": المملكة ترعى اجتماعات القادة لمواجهة المخاطر المحدقة

أكد أن القيادة السعودية تقود الأمة إلى تحقيق خير الإسلام والمسلمين

أكد رئيس الجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بدر بن محمد الراجحي أن رعاية المملكة لعدد من القمم الخليجية والعربية والإسلامية في رحاب مكة المكرمة و في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تعيشها المنطقة هي رؤيا سياسية حكيمة من قبل قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقوية الصف العربي والإسلامي وتوحيد الكلمة حيال المخاطر المحيطة .

وقال "الراجحي": المملكة بقيادتها الرشيدة تقود الأمة إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين ورعاية مصالحهم، فالتهديدات الإيرانية على الأمن في المنطقة تزايد وتوسع وأصبح العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى توحيد الصفوف ودعم القضايا العربية والإسلامية وحل الخلافات.

وأضاف: العالم أجمع يُدرك دور المملكة الهام والقيادي في المنطقة، إيماناً من قيادتها الرشيدة بالتصدي والوقوف في وجه الأطماع الإيرانية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين وقمة إسلامية في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتدارس تداعياتها على المنطقة الحيوية والهامة للعالم أجمع وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

و أردف: جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في دعم القرارات الدولية يشهد بها القاصي والداني فنالت تقديرًا واحترامًا إسلاميًا و إقليميًا ودوليًا.

وتابع: المبادرات والمشاريع الإنسانية و الإغاثية والطبية العملاقة والمنتشرة في بلدان العالم العربي والإسلامي التي تقوم بدعمها حكومة خادم الحرمين تتلمس احتياجات المنكوبين والوقوف معهم وتصل إلى دول متفرقة لإيصال الخدمات الطبية لهم في عمل لا يرجون منه إلا ما عند الله دون منة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي": المملكة ترعى اجتماعات القادة لمواجهة المخاطر المحدقة
سبق

أكد رئيس الجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بدر بن محمد الراجحي أن رعاية المملكة لعدد من القمم الخليجية والعربية والإسلامية في رحاب مكة المكرمة و في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تعيشها المنطقة هي رؤيا سياسية حكيمة من قبل قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقوية الصف العربي والإسلامي وتوحيد الكلمة حيال المخاطر المحيطة .

وقال "الراجحي": المملكة بقيادتها الرشيدة تقود الأمة إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين ورعاية مصالحهم، فالتهديدات الإيرانية على الأمن في المنطقة تزايد وتوسع وأصبح العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى توحيد الصفوف ودعم القضايا العربية والإسلامية وحل الخلافات.

وأضاف: العالم أجمع يُدرك دور المملكة الهام والقيادي في المنطقة، إيماناً من قيادتها الرشيدة بالتصدي والوقوف في وجه الأطماع الإيرانية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين وقمة إسلامية في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتدارس تداعياتها على المنطقة الحيوية والهامة للعالم أجمع وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

و أردف: جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في دعم القرارات الدولية يشهد بها القاصي والداني فنالت تقديرًا واحترامًا إسلاميًا و إقليميًا ودوليًا.

وتابع: المبادرات والمشاريع الإنسانية و الإغاثية والطبية العملاقة والمنتشرة في بلدان العالم العربي والإسلامي التي تقوم بدعمها حكومة خادم الحرمين تتلمس احتياجات المنكوبين والوقوف معهم وتصل إلى دول متفرقة لإيصال الخدمات الطبية لهم في عمل لا يرجون منه إلا ما عند الله دون منة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:05 PM

"الراجحي": المملكة ترعى اجتماعات القادة لمواجهة المخاطر المحدقة

أكد أن القيادة السعودية تقود الأمة إلى تحقيق خير الإسلام والمسلمين

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حمد الفراج - الرياض
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أكد رئيس الجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بدر بن محمد الراجحي أن رعاية المملكة لعدد من القمم الخليجية والعربية والإسلامية في رحاب مكة المكرمة و في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تعيشها المنطقة هي رؤيا سياسية حكيمة من قبل قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقوية الصف العربي والإسلامي وتوحيد الكلمة حيال المخاطر المحيطة .

وقال "الراجحي": المملكة بقيادتها الرشيدة تقود الأمة إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين ورعاية مصالحهم، فالتهديدات الإيرانية على الأمن في المنطقة تزايد وتوسع وأصبح العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى توحيد الصفوف ودعم القضايا العربية والإسلامية وحل الخلافات.

وأضاف: العالم أجمع يُدرك دور المملكة الهام والقيادي في المنطقة، إيماناً من قيادتها الرشيدة بالتصدي والوقوف في وجه الأطماع الإيرانية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين وقمة إسلامية في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتدارس تداعياتها على المنطقة الحيوية والهامة للعالم أجمع وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

و أردف: جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في دعم القرارات الدولية يشهد بها القاصي والداني فنالت تقديرًا واحترامًا إسلاميًا و إقليميًا ودوليًا.

وتابع: المبادرات والمشاريع الإنسانية و الإغاثية والطبية العملاقة والمنتشرة في بلدان العالم العربي والإسلامي التي تقوم بدعمها حكومة خادم الحرمين تتلمس احتياجات المنكوبين والوقوف معهم وتصل إلى دول متفرقة لإيصال الخدمات الطبية لهم في عمل لا يرجون منه إلا ما عند الله دون منة.

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