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نائب وزير الحج: لهذا السبب "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء كورونا

مشاط: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتفصيلًا؛ قال "مشاط" في فيديو قصير بثته إمارة منطقة مكة المكرمة: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل؛ مشيرًا إلى أن الفحوصات التي تتم في نقاط التجمع هي فحوصات بصرية.

ولفت إلى أن تطبيق "اعتمرنا" يساعد على تنظيم وترتيب الحشود ودخولهم إلى الحرم المكي والنبوي لأداء المناسك والزيارة.

وأكد "مشاط" أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا؛ نظرًا للنتائج الإيجابية المتوقعة لهذا التطبيق.

تطبيق اعتمرنا

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نائب وزير الحج: لهذا السبب "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء كورونا
سبق

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتفصيلًا؛ قال "مشاط" في فيديو قصير بثته إمارة منطقة مكة المكرمة: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل؛ مشيرًا إلى أن الفحوصات التي تتم في نقاط التجمع هي فحوصات بصرية.

ولفت إلى أن تطبيق "اعتمرنا" يساعد على تنظيم وترتيب الحشود ودخولهم إلى الحرم المكي والنبوي لأداء المناسك والزيارة.

وأكد "مشاط" أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا؛ نظرًا للنتائج الإيجابية المتوقعة لهذا التطبيق.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
09:27 AM

نائب وزير الحج: لهذا السبب "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء كورونا

مشاط: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,781

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتفصيلًا؛ قال "مشاط" في فيديو قصير بثته إمارة منطقة مكة المكرمة: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل؛ مشيرًا إلى أن الفحوصات التي تتم في نقاط التجمع هي فحوصات بصرية.

ولفت إلى أن تطبيق "اعتمرنا" يساعد على تنظيم وترتيب الحشود ودخولهم إلى الحرم المكي والنبوي لأداء المناسك والزيارة.

وأكد "مشاط" أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا؛ نظرًا للنتائج الإيجابية المتوقعة لهذا التطبيق.

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