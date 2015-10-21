"النمر" محذراً من "السجائر الإلكترونية": تسبّب ارتفاع ضغط الدم والجلطات

قال: هناك معلومات مغلوطة منتشرة عن فوائدها في الإقلاع عن التدخين

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ من السجائر الإلكترونية "الفيب"، مبيناً أنها سببٌ رئيسٌ في ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب، وتزيد حدوث جلطات القلب.

وأضاف النمر؛ عبر حسابه في تويتر: هناك معلوماتٌ خاطئة كثيرة منتشرة عنها، بأنها لا تضر القلب، وتساعد على الإقلاع عن التدخين، ولا يُدمن عليها، وهي معلوماتٌ مغلوطة؛ بل إن بعضهم يتوهم أنها تفيد وهي عكس ذلك تماماً.