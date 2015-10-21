النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر" محذراً من "السجائر الإلكترونية": تسبّب ارتفاع ضغط الدم والجلطات

قال: هناك معلومات مغلوطة منتشرة عن فوائدها في الإقلاع عن التدخين

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ من السجائر الإلكترونية "الفيب"، مبيناً أنها سببٌ رئيسٌ في ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب، وتزيد حدوث جلطات القلب.

وأضاف النمر؛ عبر حسابه في تويتر: هناك معلوماتٌ خاطئة كثيرة منتشرة عنها، بأنها لا تضر القلب، وتساعد على الإقلاع عن التدخين، ولا يُدمن عليها، وهي معلوماتٌ مغلوطة؛ بل إن بعضهم يتوهم أنها تفيد وهي عكس ذلك تماماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النمر" محذراً من "السجائر الإلكترونية": تسبّب ارتفاع ضغط الدم والجلطات
سبق

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ من السجائر الإلكترونية "الفيب"، مبيناً أنها سببٌ رئيسٌ في ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب، وتزيد حدوث جلطات القلب.

وأضاف النمر؛ عبر حسابه في تويتر: هناك معلوماتٌ خاطئة كثيرة منتشرة عنها، بأنها لا تضر القلب، وتساعد على الإقلاع عن التدخين، ولا يُدمن عليها، وهي معلوماتٌ مغلوطة؛ بل إن بعضهم يتوهم أنها تفيد وهي عكس ذلك تماماً.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:38 AM

"النمر" محذراً من "السجائر الإلكترونية": تسبّب ارتفاع ضغط الدم والجلطات

قال: هناك معلومات مغلوطة منتشرة عن فوائدها في الإقلاع عن التدخين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,631

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ من السجائر الإلكترونية "الفيب"، مبيناً أنها سببٌ رئيسٌ في ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب، وتزيد حدوث جلطات القلب.

وأضاف النمر؛ عبر حسابه في تويتر: هناك معلوماتٌ خاطئة كثيرة منتشرة عنها، بأنها لا تضر القلب، وتساعد على الإقلاع عن التدخين، ولا يُدمن عليها، وهي معلوماتٌ مغلوطة؛ بل إن بعضهم يتوهم أنها تفيد وهي عكس ذلك تماماً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة