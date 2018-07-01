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القصاص من جانٍ قتل سعودياً بطعنات سكين في مكة المكرمة

هندي الجنسية.. حكم أصدرته "الجزائية" ونفّذته "الداخلية"

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بحق جانٍ هندي الجنسية في مكة المكرمة أقدم على قتل سعودي، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم أصغر أنور سك -هندي الجنسية- على قتل محمد بن سعيد بن نوار النفيعي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أصغر أنور سك -هندي الجنسية- اليوم الأحد 17/ 10/ 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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القصاص من جانٍ قتل سعودياً بطعنات سكين في مكة المكرمة
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بحق جانٍ هندي الجنسية في مكة المكرمة أقدم على قتل سعودي، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم أصغر أنور سك -هندي الجنسية- على قتل محمد بن سعيد بن نوار النفيعي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أصغر أنور سك -هندي الجنسية- اليوم الأحد 17/ 10/ 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:07 PM

القصاص من جانٍ قتل سعودياً بطعنات سكين في مكة المكرمة

هندي الجنسية.. حكم أصدرته "الجزائية" ونفّذته "الداخلية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بحق جانٍ هندي الجنسية في مكة المكرمة أقدم على قتل سعودي، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم أصغر أنور سك -هندي الجنسية- على قتل محمد بن سعيد بن نوار النفيعي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أصغر أنور سك -هندي الجنسية- اليوم الأحد 17/ 10/ 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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