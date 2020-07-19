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"ترامب": "بايدن" غير كفء لقيادة أمريكا وسيدمِّرها

اعتبر منافسه في "وضع سيئ"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن غير كفء لقيادة البلاد، وسيدمرها في حال انتخابه.

وقال "ترامب" في حوار مع برنامج "فوكس نيوز سانداي" عن "بايدن": "إنه في وضع سيئ، وضع عقلي سيئ"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وعند سؤاله إن كان سيقبل بنتائج الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال هزيمته كرر "ترامب" الموقف الذي تبناه عام 2016 قائلاً: "يجب أن أرى.. لن أكتفي بقول نعم".

وعرض الحوار المسجَّل مع صدور نتائج استطلاعات جديدة، أظهرت تزايد تأييد "بايدن".


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"ترامب": "بايدن" غير كفء لقيادة أمريكا وسيدمِّرها
سبق

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن غير كفء لقيادة البلاد، وسيدمرها في حال انتخابه.

وقال "ترامب" في حوار مع برنامج "فوكس نيوز سانداي" عن "بايدن": "إنه في وضع سيئ، وضع عقلي سيئ"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وعند سؤاله إن كان سيقبل بنتائج الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال هزيمته كرر "ترامب" الموقف الذي تبناه عام 2016 قائلاً: "يجب أن أرى.. لن أكتفي بقول نعم".

وعرض الحوار المسجَّل مع صدور نتائج استطلاعات جديدة، أظهرت تزايد تأييد "بايدن".


19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:15 PM

"ترامب": "بايدن" غير كفء لقيادة أمريكا وسيدمِّرها

اعتبر منافسه في "وضع سيئ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,461

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن غير كفء لقيادة البلاد، وسيدمرها في حال انتخابه.

وقال "ترامب" في حوار مع برنامج "فوكس نيوز سانداي" عن "بايدن": "إنه في وضع سيئ، وضع عقلي سيئ"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وعند سؤاله إن كان سيقبل بنتائج الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال هزيمته كرر "ترامب" الموقف الذي تبناه عام 2016 قائلاً: "يجب أن أرى.. لن أكتفي بقول نعم".

وعرض الحوار المسجَّل مع صدور نتائج استطلاعات جديدة، أظهرت تزايد تأييد "بايدن".


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