الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الجانبان ناقشا البرامج الطبية والصحية المنفذة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ بالرياض أمس الأول، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم؛ وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وناقش الجانبان البرامج الطبية والصحية المنفذة بين الجانبين في كل من اليمن وسوريا وبنجلاديش وغيرها من بلدان العالم، والموضوعات المدرجة في المنتدى.

وأشاد تيدروس أدهانوم؛ بالشراكة الرائعة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية وعمل المركز الدائب لتحسين الوضع الصحي وإيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين في أنحاء العالم.