شاهد.. 5 آلاف علم سعودي تزيّن مدن الشرقية في اليوم الوطني

أمانة المنطقة استعدّت للمناسبة بحزمة برامج وفعاليات متنوعة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز ملامح خطتها واستعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ90، حيث ستقدم حزمة من البرامج والتجهيزات.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجّه جميع الوكالات والإدارات والبلديات بالاستعداد لتنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ90، والتي تأتي وفقاً لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً.

وأضاف: قامت الأمانة بوضع خطة متكاملة، تتضمن التجهيزات والاستعدادات، من خلال قيام الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع، بأعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني، والتي تضمنت تركيب 5500 علم المملكة بالمقاس الكبير على أعمدة الإنارة، وكذلك تركيب أعلام بالمقاس الكبير أيضاً على أكثر من 100 سارية بالتقاطعات الواقعة على طريق الملك فهد ودوار سيهات.

وأشار إلى تركيب 2674 بانر على أعمدة الإنارة، منها 500 بانر بوجهين، وتركيب 8 بانرات مع طباعة هوية اليوم الوطني الـ 90 بمقاسات كبيرة، لافتًا إلى تركيب 190 من الأشكال الجمالية المضيئة، وتركيب إنارة وتزيين وتلوين ثمانية مبانٍ بإضاءة LED city color، وأجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض تصاميم اليوم الوطني، وعروض الفيديو ماب الخارجي لموقعين على ستاند خشبي.

وكذلك تركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في إعلانات الطرق بعدد من الأحجام، بـ120 لوحة بالطرق والميادين بحاضرة الدمام، والتي نفذتها وكالة الاستثمارات بالأمانة.

وكشف "الصفيان" أنه سيتم توزيع 5300 هدية في اليوم الوطني والتي تتضمن عبارات حب الوطن وكلمات الانتماء للوطن، مشيراً إلى أنه من ضمن الاستعدادات إنارة وتزيين وتلوين المباني بإضاءة LED city color، إضافة لأجهزة الإضاءة المتحركة وعروض شعار اليوم الوطني، والتي سيتم أيضاً عرض صور لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وشعار المملكة بحيث تشمل، مبنى أمانة المنطقة الشرقية، ومبنى وكالة التعمير والمشاريع، ومبنى بلدية شرق الدمام، كذلك مبنى بلدية وسط الدمام، ومبنى بلدية غرب الدمام، ومبنى بلدية الخبر، بالإضافة إلى مبنى بلدية الظهران، وكذلك مباني البلديات في محافظات المنطقة.

وقال: تم تنفيذ أعمال الزينة الجمالية في عدد من الشوارع الرئيسية في حاضرة الدمام، والتي تشمل: طريق الملك عبد العزيز بالدمام، وطريق الملك سعود بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام، كذلك طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، وشارع الخليج العربي بالدمام، فيما تم تنفيذ أعمال الزينة في عدد من الشوارع الرئيسية في محافظة الخبر والتي تتضمن: طريق الملك عبد العزيز، وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الملك خالد بن عبد العزيز/ العزيزية، وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، وطريق الملك سلمان بن عبد العزيز، كذلك طريق الأمير تركي، وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد، هذا بالإضافة الى عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الظهران مثل: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد الطريق المحلي لطريق الأمير محمد بن فهد، وممشى الظهران حي الدوحة الشمالية.

وأضاف "الصفيان": الأمانة قامت بتزيين وإنارة عدد من الدوارات شملت: دوار سيهات - دوار الصدفة - دوار الأشرعة - دوار الصواري، وكذلك تزيين المداخل والواجهات البحرية مثل تزيين التقاطعات (الواقعة على مداخل مدينة الدمام)، وشملت طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الجبيل مع طريق الملك فهد، وطريق الخليفة أبو بكر الصديق مع الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الخليفة عمر بن الخطاب مع الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه نحو منطقة غرب الدمام، وطريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه إلى داخل الدمام.

وأشار الى أن الاستعدادات شملت أيضاً تزيين الواجهات البحرية والكورنيش مثل: الواجهة البحرية وكورنيش الدمام، والكورنيش الشمالي بالخبر، والكورنيش الجنوبي بالخبر، حيث شملت الأعمال: إنارة النوافير وإنارة الممرات داخل الواجهات البحرية.

وأردف "الصفيان": الأمانة قامت بوضع شاشة كبيرة بمقاس 4x5 من نوع P3 وذلك بجانب دوار الأشرعة في مدينة الدمام لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة، وكذلك أبرز المنجزات في المنطقة الشرقية، وكذلك عرض الرسائل الخاصة باليوم الوطني، واللوحات التي تتضمن العبارات الوطنية بهذه المناسبة.

وتابع: بقية البلديات الأخرى في جميع المحافظات والمراكز أكملت استعداداتها بهذه المناسبة الغالية من حيث تركيب عقود الزينة والإضاءات الأخرى والأعلام، كما أتمت استعداداتها في المتنزهات والحدائق العامة والميادين لاستقبال الزوار والأهالي.

وقال أمين المنطقة: كثفنا أعمال النظافة وزيادة عدد عمال النظافة والآليات الخاصة بها في الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة نظرا لتزايد الزوار؛ احتفالاً باليوم الوطني.

وأشار "الصفيان" إلى أن هذه التجهيزات تأتي حرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.

وشدد على أن الأمانة تحرص بشكل دائم على المشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم المنطقة الشرقية.