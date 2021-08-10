"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.