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"فلكية جدة": هلال الحج سيزين السماء الأحد

سيشاهد بسهولة بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال قمر الحج سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 01 ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021 بعد نحو 45 دقيقة أو أقل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خال من العوائق.

وأضاف "القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، ويبعد بضع درجات عن الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر".

وتابع "القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة 04:46 صباحًا بتوقيت السعودية (01:46 صباحًا بتوقيت غرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة".

وقال "أبو زاهرة": "يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء، مشيرًا نحو لأسفل إلى النجم قلب الأسد وكوكب الزهرة".

وأوضح أنه يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

وقال: "لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل، وأينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية الصيفية عائلية بمشاركة الأطفال ليرصدوا معكم بعيونهم الصغيرة هلال القمر الصغير في غسق المساء".

الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": هلال الحج سيزين السماء الأحد
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال قمر الحج سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 01 ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021 بعد نحو 45 دقيقة أو أقل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خال من العوائق.

وأضاف "القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، ويبعد بضع درجات عن الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر".

وتابع "القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة 04:46 صباحًا بتوقيت السعودية (01:46 صباحًا بتوقيت غرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة".

وقال "أبو زاهرة": "يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء، مشيرًا نحو لأسفل إلى النجم قلب الأسد وكوكب الزهرة".

وأوضح أنه يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

وقال: "لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل، وأينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية الصيفية عائلية بمشاركة الأطفال ليرصدوا معكم بعيونهم الصغيرة هلال القمر الصغير في غسق المساء".

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
09:35 PM

"فلكية جدة": هلال الحج سيزين السماء الأحد

سيشاهد بسهولة بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال قمر الحج سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 01 ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021 بعد نحو 45 دقيقة أو أقل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خال من العوائق.

وأضاف "القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، ويبعد بضع درجات عن الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر".

وتابع "القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة 04:46 صباحًا بتوقيت السعودية (01:46 صباحًا بتوقيت غرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة".

وقال "أبو زاهرة": "يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء، مشيرًا نحو لأسفل إلى النجم قلب الأسد وكوكب الزهرة".

وأوضح أنه يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

وقال: "لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل، وأينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية الصيفية عائلية بمشاركة الأطفال ليرصدوا معكم بعيونهم الصغيرة هلال القمر الصغير في غسق المساء".

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