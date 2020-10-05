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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً في رفح جنوب غزة

مصادر قالت إنها استهدفت شرق المحافظة بصاروخ على الأقل

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً في رفح جنوب غزة
سبق

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:55 PM

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً في رفح جنوب غزة

مصادر قالت إنها استهدفت شرق المحافظة بصاروخ على الأقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.

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