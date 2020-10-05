طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً في رفح جنوب غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، موقعاً في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.