النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موظفات جمرك مطار الملك عبدالعزيز يُسهمن في خدمة حجاج هذا العام

عبر "كاونترات" التفتيش ومراقبة سير الحقائب والتحدث بلغات عالمية

بدأت الهيئة العامة للجمارك، مباشرة مهامها في موسم حج 1440 هـ، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، وأسهمت منسوبات جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كاونترات التفتيش ومراقبة سير الحقائب للمسافرين والقادمين لأداء فريضة الحج، في سرعة الإنجاز ودقة المراقبة ومعرفة أساليب التهريب الحديثة، وخدمة النساء القادمات إلى المملكة وحماية خصوصيتهن وفق الضوابط الشرعية، كما تميّزن بمخاطبة الحجاج باللغات: الإندونيسية، اليابانية، والأوردو، والتركية إضافة إلى جهودهن في تفتيش الركاب عبر أجهزة الأشعة المختصة والتفتيش الشخصي، وكتابة محاضر الضبط بالواقعات في حال وجود مهرّبات ونماذج الإفصاح، واتباع الإجراءات الجمركية.

وتحرص الهيئة العامة للجمارك، على تمكين وإمداد موظفاتها بالتدريب المكثّف، ودورات تمهيدية ومتقدمة ضمن مهام عملهن، معتمدةً من معهد التدريب الجمركي، وبمهام وإجراءات أعمال الأمن الجمركي، والتوعية بالسلع المقيّدة والمتنوّعة، وطريقة كتابة محاضر الضبط ونماذج الإفصاح، وقراءة وتحليل صور الفحص بالأشعة، والتوعية بأساليب التهريب الحديثة وطرق مكافحتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موظفات جمرك مطار الملك عبدالعزيز يُسهمن في خدمة حجاج هذا العام
سبق

بدأت الهيئة العامة للجمارك، مباشرة مهامها في موسم حج 1440 هـ، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، وأسهمت منسوبات جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كاونترات التفتيش ومراقبة سير الحقائب للمسافرين والقادمين لأداء فريضة الحج، في سرعة الإنجاز ودقة المراقبة ومعرفة أساليب التهريب الحديثة، وخدمة النساء القادمات إلى المملكة وحماية خصوصيتهن وفق الضوابط الشرعية، كما تميّزن بمخاطبة الحجاج باللغات: الإندونيسية، اليابانية، والأوردو، والتركية إضافة إلى جهودهن في تفتيش الركاب عبر أجهزة الأشعة المختصة والتفتيش الشخصي، وكتابة محاضر الضبط بالواقعات في حال وجود مهرّبات ونماذج الإفصاح، واتباع الإجراءات الجمركية.

وتحرص الهيئة العامة للجمارك، على تمكين وإمداد موظفاتها بالتدريب المكثّف، ودورات تمهيدية ومتقدمة ضمن مهام عملهن، معتمدةً من معهد التدريب الجمركي، وبمهام وإجراءات أعمال الأمن الجمركي، والتوعية بالسلع المقيّدة والمتنوّعة، وطريقة كتابة محاضر الضبط ونماذج الإفصاح، وقراءة وتحليل صور الفحص بالأشعة، والتوعية بأساليب التهريب الحديثة وطرق مكافحتها.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:59 PM

موظفات جمرك مطار الملك عبدالعزيز يُسهمن في خدمة حجاج هذا العام

عبر "كاونترات" التفتيش ومراقبة سير الحقائب والتحدث بلغات عالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,880

بدأت الهيئة العامة للجمارك، مباشرة مهامها في موسم حج 1440 هـ، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، وأسهمت منسوبات جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كاونترات التفتيش ومراقبة سير الحقائب للمسافرين والقادمين لأداء فريضة الحج، في سرعة الإنجاز ودقة المراقبة ومعرفة أساليب التهريب الحديثة، وخدمة النساء القادمات إلى المملكة وحماية خصوصيتهن وفق الضوابط الشرعية، كما تميّزن بمخاطبة الحجاج باللغات: الإندونيسية، اليابانية، والأوردو، والتركية إضافة إلى جهودهن في تفتيش الركاب عبر أجهزة الأشعة المختصة والتفتيش الشخصي، وكتابة محاضر الضبط بالواقعات في حال وجود مهرّبات ونماذج الإفصاح، واتباع الإجراءات الجمركية.

وتحرص الهيئة العامة للجمارك، على تمكين وإمداد موظفاتها بالتدريب المكثّف، ودورات تمهيدية ومتقدمة ضمن مهام عملهن، معتمدةً من معهد التدريب الجمركي، وبمهام وإجراءات أعمال الأمن الجمركي، والتوعية بالسلع المقيّدة والمتنوّعة، وطريقة كتابة محاضر الضبط ونماذج الإفصاح، وقراءة وتحليل صور الفحص بالأشعة، والتوعية بأساليب التهريب الحديثة وطرق مكافحتها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,422
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,575
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,629

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة