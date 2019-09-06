النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة " كويلار" الهلال يستأنف تدريباته .. و" فيتوريا " يمنح لاعبي النصر راحة

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس تدريباتهم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة أربعة أيام؛ نظير توقف المنافسات، وركز الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، بمشاركة المنضم حديثًا الكولومبي جوستافو كويلار.

تخلل المران تدريبات لياقية وبدنية، تطبيقات فنية متنوعة، مناورة على ثلثي الملعب تطبيقات فنية.

وشارك الثنائي محمد البريك وصالح الشهري بالجزء الأول من تدريبات الفريق الجماعيـة، قيل أن يؤديا تدريبات لياقية وبدنية.

ويواصل الفريق عند الساعة السادسة والنصف من مساء الغد تدريباته الاعتيادية.

من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس الخميس تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، وقبل بداية التدريب، التقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين.

وأجرى فيتوريا في بداية التدريبات تمارين لياقية متنوعة، ركز على الجوانب التكتيكية المتنوعة من خلال تمارين تعتمد على اللعب من لمستين، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات للتسديد المباشر، والكرات العرضية، قبل أن يختتم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ومنح المدرب اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة " كويلار" الهلال يستأنف تدريباته .. و" فيتوريا " يمنح لاعبي النصر راحة
سبق

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس تدريباتهم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة أربعة أيام؛ نظير توقف المنافسات، وركز الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، بمشاركة المنضم حديثًا الكولومبي جوستافو كويلار.

تخلل المران تدريبات لياقية وبدنية، تطبيقات فنية متنوعة، مناورة على ثلثي الملعب تطبيقات فنية.

وشارك الثنائي محمد البريك وصالح الشهري بالجزء الأول من تدريبات الفريق الجماعيـة، قيل أن يؤديا تدريبات لياقية وبدنية.

ويواصل الفريق عند الساعة السادسة والنصف من مساء الغد تدريباته الاعتيادية.

من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس الخميس تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، وقبل بداية التدريب، التقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين.

وأجرى فيتوريا في بداية التدريبات تمارين لياقية متنوعة، ركز على الجوانب التكتيكية المتنوعة من خلال تمارين تعتمد على اللعب من لمستين، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات للتسديد المباشر، والكرات العرضية، قبل أن يختتم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ومنح المدرب اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد المقبل.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
12:20 AM

بمشاركة " كويلار" الهلال يستأنف تدريباته .. و" فيتوريا " يمنح لاعبي النصر راحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
939

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس تدريباتهم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة أربعة أيام؛ نظير توقف المنافسات، وركز الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، بمشاركة المنضم حديثًا الكولومبي جوستافو كويلار.

تخلل المران تدريبات لياقية وبدنية، تطبيقات فنية متنوعة، مناورة على ثلثي الملعب تطبيقات فنية.

وشارك الثنائي محمد البريك وصالح الشهري بالجزء الأول من تدريبات الفريق الجماعيـة، قيل أن يؤديا تدريبات لياقية وبدنية.

ويواصل الفريق عند الساعة السادسة والنصف من مساء الغد تدريباته الاعتيادية.

من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس الخميس تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، وقبل بداية التدريب، التقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين.

وأجرى فيتوريا في بداية التدريبات تمارين لياقية متنوعة، ركز على الجوانب التكتيكية المتنوعة من خلال تمارين تعتمد على اللعب من لمستين، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات للتسديد المباشر، والكرات العرضية، قبل أن يختتم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ومنح المدرب اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,967
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,493
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,407
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,822

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة