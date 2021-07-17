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3 إصابات "خطيرة" في حادث انهيار جدار بقرية الطرفين بالباحة

الحالات لعمالة آسيوية وجرى التعامل معها

أخرجت فرق الدفاع المدني المصابين في حادث انهيار جدار في قرية الطرفين، فيما تولت فرق الهلال الأحمر تقديم المساعدة الطبية لهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق"، فإن المصابين من جالية آسيوية كانوا يعملون في ترميم الموقع الذي انهار عليهم؛ ما عرضهم لإصابات خطيرة في الرأس.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد 997 عن حدوث انهيار لجدار حجري في قرية الطرفين بالباحة في تمام الساعه 16:39 مساء اليوم السبت.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات وصفت بـ"الخطيرة"، وجرى التعامل معها إسعافيًا ونقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

...........................................................

أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث

انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.
وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل، أوسع حال توافرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 إصابات "خطيرة" في حادث انهيار جدار بقرية الطرفين بالباحة
سبق

أخرجت فرق الدفاع المدني المصابين في حادث انهيار جدار في قرية الطرفين، فيما تولت فرق الهلال الأحمر تقديم المساعدة الطبية لهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق"، فإن المصابين من جالية آسيوية كانوا يعملون في ترميم الموقع الذي انهار عليهم؛ ما عرضهم لإصابات خطيرة في الرأس.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد 997 عن حدوث انهيار لجدار حجري في قرية الطرفين بالباحة في تمام الساعه 16:39 مساء اليوم السبت.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات وصفت بـ"الخطيرة"، وجرى التعامل معها إسعافيًا ونقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

...........................................................

أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث

انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.
وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل، أوسع حال توافرها.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
05:45 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:38 AM

3 إصابات "خطيرة" في حادث انهيار جدار بقرية الطرفين بالباحة

الحالات لعمالة آسيوية وجرى التعامل معها

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
2
7,862

أخرجت فرق الدفاع المدني المصابين في حادث انهيار جدار في قرية الطرفين، فيما تولت فرق الهلال الأحمر تقديم المساعدة الطبية لهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق"، فإن المصابين من جالية آسيوية كانوا يعملون في ترميم الموقع الذي انهار عليهم؛ ما عرضهم لإصابات خطيرة في الرأس.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد 997 عن حدوث انهيار لجدار حجري في قرية الطرفين بالباحة في تمام الساعه 16:39 مساء اليوم السبت.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات وصفت بـ"الخطيرة"، وجرى التعامل معها إسعافيًا ونقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

...........................................................

أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث

انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.
وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل، أوسع حال توافرها.

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