وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا.
بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابية
تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار "كورونا"
وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا.
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بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابيةعبدالعزيز الشهري سبق 2020-03-09
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:34 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:48 AM
بتوجيه أمير الباحة .. تعليق جميع فعاليات شباب المنطقة والتجمعات الشبابية
تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار "كورونا"
وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب منطقة الباحة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا.
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