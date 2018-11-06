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جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الاثنين المقبل

يعرّف بالفرص التدريبية لدى الشركات للخريجين وتعميق أفكارهم بسوق العمل

يفتتح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، صباح الاثنين القادم (12 نوفمبر 2018م) بمركز المعارض مبنى (54) بالجامعة، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه الجامعة لمدة أربعة أيام بمشاركة كبريات المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي.
وبهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية، كما تهدف المناسبة، وبكل فعالياتها، إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقاً للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.
كما تتضمن فعاليات اليوم المفتوح مجموعة من المحاضرات العلمية التي تثري فعاليات المناسبة عبر تعريفها الطلاب بمهارات أساسية في الكتابة النموذجية للسيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية واختيار الوظيفة المناسبة.
ويعرف "اليوم المفتوح للتوظيف" قطاعات التوظيف المشاركة بتخصصات الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستوى التأهيل العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقدمه لطلابها، فيما توثق المناسبة -من ناحية أخرى- علاقة الجامعة بقطاعات المجتمع وهي أحد الثوابت التي حرصت الجامعة على الاهتمام بها طوال مسيرتها الناجحة.
ويعكس حرص المؤسسات والشركات على المشاركة في فعاليات "اليوم المفتوح للتوظيف" أهمية التجربة التي تعتبرها الجامعة جزءاً من رسالتها باتجاه تنمية القوى البشرية ومساندة جهود توطين الوظائف، كما يعكس حرص الجامعة على تنظيم المناسبة ونجاحها في بناء شراكة فعالة مع كبريات المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي، وهو ما يساعد في تطوير أداء الجامعة والشركات، ومن ثم تقدم المجتمع وتطوره.

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جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الاثنين المقبل
سبق

يفتتح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، صباح الاثنين القادم (12 نوفمبر 2018م) بمركز المعارض مبنى (54) بالجامعة، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه الجامعة لمدة أربعة أيام بمشاركة كبريات المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي.
وبهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية، كما تهدف المناسبة، وبكل فعالياتها، إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقاً للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.
كما تتضمن فعاليات اليوم المفتوح مجموعة من المحاضرات العلمية التي تثري فعاليات المناسبة عبر تعريفها الطلاب بمهارات أساسية في الكتابة النموذجية للسيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية واختيار الوظيفة المناسبة.
ويعرف "اليوم المفتوح للتوظيف" قطاعات التوظيف المشاركة بتخصصات الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستوى التأهيل العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقدمه لطلابها، فيما توثق المناسبة -من ناحية أخرى- علاقة الجامعة بقطاعات المجتمع وهي أحد الثوابت التي حرصت الجامعة على الاهتمام بها طوال مسيرتها الناجحة.
ويعكس حرص المؤسسات والشركات على المشاركة في فعاليات "اليوم المفتوح للتوظيف" أهمية التجربة التي تعتبرها الجامعة جزءاً من رسالتها باتجاه تنمية القوى البشرية ومساندة جهود توطين الوظائف، كما يعكس حرص الجامعة على تنظيم المناسبة ونجاحها في بناء شراكة فعالة مع كبريات المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي، وهو ما يساعد في تطوير أداء الجامعة والشركات، ومن ثم تقدم المجتمع وتطوره.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
02:26 PM

جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الاثنين المقبل

يعرّف بالفرص التدريبية لدى الشركات للخريجين وتعميق أفكارهم بسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يفتتح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، صباح الاثنين القادم (12 نوفمبر 2018م) بمركز المعارض مبنى (54) بالجامعة، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه الجامعة لمدة أربعة أيام بمشاركة كبريات المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي.
وبهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية، كما تهدف المناسبة، وبكل فعالياتها، إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقاً للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.
كما تتضمن فعاليات اليوم المفتوح مجموعة من المحاضرات العلمية التي تثري فعاليات المناسبة عبر تعريفها الطلاب بمهارات أساسية في الكتابة النموذجية للسيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية واختيار الوظيفة المناسبة.
ويعرف "اليوم المفتوح للتوظيف" قطاعات التوظيف المشاركة بتخصصات الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستوى التأهيل العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقدمه لطلابها، فيما توثق المناسبة -من ناحية أخرى- علاقة الجامعة بقطاعات المجتمع وهي أحد الثوابت التي حرصت الجامعة على الاهتمام بها طوال مسيرتها الناجحة.
ويعكس حرص المؤسسات والشركات على المشاركة في فعاليات "اليوم المفتوح للتوظيف" أهمية التجربة التي تعتبرها الجامعة جزءاً من رسالتها باتجاه تنمية القوى البشرية ومساندة جهود توطين الوظائف، كما يعكس حرص الجامعة على تنظيم المناسبة ونجاحها في بناء شراكة فعالة مع كبريات المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي، وهو ما يساعد في تطوير أداء الجامعة والشركات، ومن ثم تقدم المجتمع وتطوره.

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