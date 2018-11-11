وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مفتشيها ضبطوا أكثر من 55600 عبوة مستحضر صيدلاني في مستودع لتخزين الأدوية بمدينة الرياض، وذلك لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل والموضح على العبوة الخارجية.

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كمية كبيرة من مستحضر صيدلاني لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل على العبوة الخارجية.

"الغذاء والدواء" تضبط 55 ألف عبوة من مستحضر صيدلاني "مخالف" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-11 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كمية كبيرة من مستحضر صيدلاني لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل على العبوة الخارجية. وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مفتشيها ضبطوا أكثر من 55600 عبوة مستحضر صيدلاني في مستودع لتخزين الأدوية بمدينة الرياض، وذلك لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل والموضح على العبوة الخارجية. وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 12:07 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 55 ألف عبوة من مستحضر صيدلاني "مخالف" في مستودع لتخزين الأدوية بمدينة الرياض .. خطأ في التركيز داخل العبوة





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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كمية كبيرة من مستحضر صيدلاني لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل على العبوة الخارجية.

وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مفتشيها ضبطوا أكثر من 55600 عبوة مستحضر صيدلاني في مستودع لتخزين الأدوية بمدينة الرياض، وذلك لوجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل والموضح على العبوة الخارجية.

وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.