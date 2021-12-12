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وزارة العدل تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا

للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة، عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وأكدت العدل أن الخدمة تمكِّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تمت على الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، على أن تشمل في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة "التحقق من وثيقة حصر الورثة" من خلال الحالات الاجتماعية.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 120 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز، في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا
سبق

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة، عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وأكدت العدل أن الخدمة تمكِّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تمت على الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، على أن تشمل في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة "التحقق من وثيقة حصر الورثة" من خلال الحالات الاجتماعية.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 120 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز، في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
04:21 PM

وزارة العدل تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا

للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,076

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة، عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وأكدت العدل أن الخدمة تمكِّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تمت على الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، على أن تشمل في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة "التحقق من وثيقة حصر الورثة" من خلال الحالات الاجتماعية.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 120 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز، في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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