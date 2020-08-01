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الولايات المتحدة تُسجل 68,042 إصابة بفيروس كورونا

1,216 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 4,4 ملايين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تُسجل 68,042 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
02:14 AM

الولايات المتحدة تُسجل 68,042 إصابة بفيروس كورونا

1,216 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 4,4 ملايين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة.

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