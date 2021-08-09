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تقارير تكشف عن مشروع جوجل الذي تستغني فيه عن "سامسونج" وغيرها من الشركات

وتصل تكلفة المشروع الجديد إلى أكثر من 389 مليون دولار أمريكي

كشفت تقارير صحفية عن مشروع جديد لشركة "جوجل" الأمريكية، يمكنها من خلاله أن تستغني عن الشركات الأخرى مثل "سامسونج" الكورية الجنوبية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن جوجل تنوي إنشاء مقر جديد في وادي السيليكون في شمال سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن مركزًا للأجهزة يغنيها عن الاستعانة بشركات أخرى لتصنيع أجهزتها.

وتصل تكلفة مشروع جوجل الجديد إلى أكثر من 389 مليون دولار أمريكي، وسيشمل أيضًا مركزًا للبحث والتخطيط.

وسيختص مركز الأجهزة الجديد بتصنيع قطع أجهزة المساعد المنزلي الذكي "نيست"، وكذلك تصنيع عدد من القطع الخاصة بهواتفها "بيكسل".

ولم ترد جوجل على طلبات التعليق حول تلك التقارير، واكتفت بالقول إنها ستعلن بصورة رسمية عن أي مشروع حال اكتماله.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقارير تكشف عن مشروع جوجل الذي تستغني فيه عن "سامسونج" وغيرها من الشركات
سبق

كشفت تقارير صحفية عن مشروع جديد لشركة "جوجل" الأمريكية، يمكنها من خلاله أن تستغني عن الشركات الأخرى مثل "سامسونج" الكورية الجنوبية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن جوجل تنوي إنشاء مقر جديد في وادي السيليكون في شمال سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن مركزًا للأجهزة يغنيها عن الاستعانة بشركات أخرى لتصنيع أجهزتها.

وتصل تكلفة مشروع جوجل الجديد إلى أكثر من 389 مليون دولار أمريكي، وسيشمل أيضًا مركزًا للبحث والتخطيط.

وسيختص مركز الأجهزة الجديد بتصنيع قطع أجهزة المساعد المنزلي الذكي "نيست"، وكذلك تصنيع عدد من القطع الخاصة بهواتفها "بيكسل".

ولم ترد جوجل على طلبات التعليق حول تلك التقارير، واكتفت بالقول إنها ستعلن بصورة رسمية عن أي مشروع حال اكتماله.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
11:07 AM

تقارير تكشف عن مشروع جوجل الذي تستغني فيه عن "سامسونج" وغيرها من الشركات

وتصل تكلفة المشروع الجديد إلى أكثر من 389 مليون دولار أمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن مشروع جديد لشركة "جوجل" الأمريكية، يمكنها من خلاله أن تستغني عن الشركات الأخرى مثل "سامسونج" الكورية الجنوبية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن جوجل تنوي إنشاء مقر جديد في وادي السيليكون في شمال سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن مركزًا للأجهزة يغنيها عن الاستعانة بشركات أخرى لتصنيع أجهزتها.

وتصل تكلفة مشروع جوجل الجديد إلى أكثر من 389 مليون دولار أمريكي، وسيشمل أيضًا مركزًا للبحث والتخطيط.

وسيختص مركز الأجهزة الجديد بتصنيع قطع أجهزة المساعد المنزلي الذكي "نيست"، وكذلك تصنيع عدد من القطع الخاصة بهواتفها "بيكسل".

ولم ترد جوجل على طلبات التعليق حول تلك التقارير، واكتفت بالقول إنها ستعلن بصورة رسمية عن أي مشروع حال اكتماله.

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