النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سابك" ترفع حصتها إلى 75 % في أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم

تأتي هذه الخطوة بهدف تنمية العلاقة مع شركاء عالميين وتعزيز مركزها الريادي

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم، في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـ "سابك"، وذلك بعد شراكة ناجحة استمرت سنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة "سابك" العالمية في قطاع البتروكيماويات.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية "سابك" من أجل تنمية العلاقة مع شركاء عالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات، وبالأخص مادة الميثانول.

وتشمل الاتفاقية التي مُددت 20 عاماً جديدة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدماً فيها، زيادة حصة "سابك" إلى 75 % في شركة الرازي، وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25 % فقط، على أن تقوم الشركة اليابانية بدفع أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي لـ "سابك" مقابل تمديد الشراكة، حيث تستخدم "سابك" كامل المبلغ أو جزءاً منه لتمويل مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع "الرازي" القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

وبموجب هذه الاتفاقية تكون "سابك" مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة للمصنع الجديد لإنتاج الميثانول، ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبيّن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان؛ أن "الرازي" تُعد أول شركة مشتركة في تاريخ "سابك"، ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عاماً، ويعـد تمديدها لعشرين سنة إضافية أكبر دليل على ذلك مما يعزز التعاون الإستراتيجي السعودي الياباني، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن شركة "الرازي" أُسِّست في 24 نوفمبر 1979م، مناصفة بين "سابك" والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، ويتركز نشاطها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"سابك" ترفع حصتها إلى 75 % في أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم
سبق

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم، في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـ "سابك"، وذلك بعد شراكة ناجحة استمرت سنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة "سابك" العالمية في قطاع البتروكيماويات.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية "سابك" من أجل تنمية العلاقة مع شركاء عالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات، وبالأخص مادة الميثانول.

وتشمل الاتفاقية التي مُددت 20 عاماً جديدة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدماً فيها، زيادة حصة "سابك" إلى 75 % في شركة الرازي، وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25 % فقط، على أن تقوم الشركة اليابانية بدفع أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي لـ "سابك" مقابل تمديد الشراكة، حيث تستخدم "سابك" كامل المبلغ أو جزءاً منه لتمويل مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع "الرازي" القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

وبموجب هذه الاتفاقية تكون "سابك" مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة للمصنع الجديد لإنتاج الميثانول، ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبيّن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان؛ أن "الرازي" تُعد أول شركة مشتركة في تاريخ "سابك"، ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عاماً، ويعـد تمديدها لعشرين سنة إضافية أكبر دليل على ذلك مما يعزز التعاون الإستراتيجي السعودي الياباني، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن شركة "الرازي" أُسِّست في 24 نوفمبر 1979م، مناصفة بين "سابك" والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، ويتركز نشاطها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:18 AM

"سابك" ترفع حصتها إلى 75 % في أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم

تأتي هذه الخطوة بهدف تنمية العلاقة مع شركاء عالميين وتعزيز مركزها الريادي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
0
2,740

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم، في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـ "سابك"، وذلك بعد شراكة ناجحة استمرت سنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة "سابك" العالمية في قطاع البتروكيماويات.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية "سابك" من أجل تنمية العلاقة مع شركاء عالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات، وبالأخص مادة الميثانول.

وتشمل الاتفاقية التي مُددت 20 عاماً جديدة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدماً فيها، زيادة حصة "سابك" إلى 75 % في شركة الرازي، وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25 % فقط، على أن تقوم الشركة اليابانية بدفع أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي لـ "سابك" مقابل تمديد الشراكة، حيث تستخدم "سابك" كامل المبلغ أو جزءاً منه لتمويل مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع "الرازي" القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

وبموجب هذه الاتفاقية تكون "سابك" مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة للمصنع الجديد لإنتاج الميثانول، ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبيّن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان؛ أن "الرازي" تُعد أول شركة مشتركة في تاريخ "سابك"، ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عاماً، ويعـد تمديدها لعشرين سنة إضافية أكبر دليل على ذلك مما يعزز التعاون الإستراتيجي السعودي الياباني، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن شركة "الرازي" أُسِّست في 24 نوفمبر 1979م، مناصفة بين "سابك" والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، ويتركز نشاطها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة