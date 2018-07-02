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النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

يحاسب على الجريمة ويتعامل بأموال من مصدر غير مشروع

كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

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النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي
سبق

كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
09:12 PM

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لغسل أموال من علم أن متحصلاته ناتجة من نشاط إجرامي

يحاسب على الجريمة ويتعامل بأموال من مصدر غير مشروع

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
6
6,437

كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

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