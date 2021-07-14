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احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ"عزيزية مكة" خلال جولات ميدانية

مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين

أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مقهيين لتقديم الشيشة مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق مقهيين مخالفين لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتمت مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ"عزيزية مكة" خلال جولات ميدانية
سبق

أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مقهيين لتقديم الشيشة مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق مقهيين مخالفين لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتمت مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:18 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
06:08 AM

احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ"عزيزية مكة" خلال جولات ميدانية

مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,318

أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مقهيين لتقديم الشيشة مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق مقهيين مخالفين لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتمت مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

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