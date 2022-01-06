"الصحة": جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت الـ52 مليون جرعة

كشفت أرقام وزارة الصحة، أن جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوزت الـ52 مليون جرعة.
وأكدت الوزارة مجددًا المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله.
كشفت أرقام وزارة الصحة، أن جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوزت الـ52 مليون جرعة.
وأكدت الوزارة مجددًا المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله.
كشفت أرقام وزارة الصحة، أن جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوزت الـ52 مليون جرعة.
وأكدت الوزارة مجددًا المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله.
كشفت أرقام وزارة الصحة، أن جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوزت الـ52 مليون جرعة.
وأكدت الوزارة مجددًا المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله.