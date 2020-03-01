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"مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية  لحماية المعتمرين

دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

"نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا".

وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا.

جدة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشاعر المقدسة المسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية  لحماية المعتمرين
سبق

"نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا".

وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:33 AM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
05:54 AM

"مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية  لحماية المعتمرين

دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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"نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا".

وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا.

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