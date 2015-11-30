النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

النائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك"

بحثا تعزيز التعاون من خلال إجراءات متبادلة

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.

النائب العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك"
سبق

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:29 PM

النائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك"

بحثا تعزيز التعاون من خلال إجراءات متبادلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,080

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,310
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,967
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة