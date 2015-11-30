النائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك"

بحثا تعزيز التعاون من خلال إجراءات متبادلة

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.