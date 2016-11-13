محافظ صامطة يقدّم العزاء لأسرة الإعلامي "الحكمي"

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، الأربعاء؛ التعازي والمواساة لأسرة مدير مكتب الجزيرة بمنطقة جازان، الإعلامي أحمد بن حسن الحكمي، والذي وافاه الأجل بعد معاناة مع المرض.



وعزى محافظ صامطة أسرة الفقيد، بمنزلهم في قرية الحنيني، غرب المحافظة؛ حيث كان في استقباله شيخ القرية محمد علي حكمي، وأشقاء المتوفى -رحمه الله - وأعيان القرية.



وعبر ذوو المتوفى عن بالغ شكرهم لمحافظ صامطة، على تعزيته، ولرئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي، ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، اللذين قدما التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مؤكدين لهم أن هذه الزيارة تعبر عن تلاحم المسؤول مع المواطن ومساندته في السراء والضراء.