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"منسوبو أمانة عسير" يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ91

"الحميدي": أكد استمرار جهود الارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة

احتفل منسوبو ومنسوبات أمانة منطقة عسير، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ91 في مقر الأمانة بأبها.

ورفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة المباركة.

وأكد الحميدي مضيّ حكومتنا الرشيدة في تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها، والاستمرار في دعم مسيرة التنمية والازدهار؛ بما في ذلك الدعم اللا محدود للارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعًا، وأننا ننتظرها كل عام كي نستلهم منها دروس التضحية والإباء والعزة والشموخ.

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"منسوبو أمانة عسير" يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ91
سبق

احتفل منسوبو ومنسوبات أمانة منطقة عسير، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ91 في مقر الأمانة بأبها.

ورفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة المباركة.

وأكد الحميدي مضيّ حكومتنا الرشيدة في تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها، والاستمرار في دعم مسيرة التنمية والازدهار؛ بما في ذلك الدعم اللا محدود للارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعًا، وأننا ننتظرها كل عام كي نستلهم منها دروس التضحية والإباء والعزة والشموخ.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:32 PM

"منسوبو أمانة عسير" يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ91

"الحميدي": أكد استمرار جهود الارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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احتفل منسوبو ومنسوبات أمانة منطقة عسير، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ91 في مقر الأمانة بأبها.

ورفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة المباركة.

وأكد الحميدي مضيّ حكومتنا الرشيدة في تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها، والاستمرار في دعم مسيرة التنمية والازدهار؛ بما في ذلك الدعم اللا محدود للارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعًا، وأننا ننتظرها كل عام كي نستلهم منها دروس التضحية والإباء والعزة والشموخ.

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