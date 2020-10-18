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جامعة الملك فيصل تطلق حملة لغرس 45 ألف شتلة في واحة الأحساء

إسهاماً منها في تعزيز الانتماء لدى منسوبيها والوعي بأهمية المساهمة المجتمعية

أطلقت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، مشروع حملة لغرس (45) ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المشروع يأتي دعمًا للحملة التي أطلقها الشريك الإستراتيجي للجامعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء لواحة الأحساء، مع دخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة نخيل في العالم، مشيراً إلى أن الجامعة كرّست جهودها منذ تأسيسها في خِدْمة بيئة واحة الأحساء، ورفد التنمية الزراعية بالكوادر المؤهلة، والأبحاث العلمية الرصينة، والمساهمات المجتمعية المتعددة.

يذكر أن المشروع يشارك فيه منسوبو الجامعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة، وتخصيص أوقات للعائلات والأطفال، والطلبة، وللهيئة التدريسية والإدارية؛ إسهامًا من الجامعة في تعزيز الانتماء لدى منسوبيها، والوعي بأهمية المساهمة المجتمعية في تحقيق الاستدامة البيئية.

جامعة الملك فيصل

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جامعة الملك فيصل تطلق حملة لغرس 45 ألف شتلة في واحة الأحساء
سبق

أطلقت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، مشروع حملة لغرس (45) ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المشروع يأتي دعمًا للحملة التي أطلقها الشريك الإستراتيجي للجامعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء لواحة الأحساء، مع دخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة نخيل في العالم، مشيراً إلى أن الجامعة كرّست جهودها منذ تأسيسها في خِدْمة بيئة واحة الأحساء، ورفد التنمية الزراعية بالكوادر المؤهلة، والأبحاث العلمية الرصينة، والمساهمات المجتمعية المتعددة.

يذكر أن المشروع يشارك فيه منسوبو الجامعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة، وتخصيص أوقات للعائلات والأطفال، والطلبة، وللهيئة التدريسية والإدارية؛ إسهامًا من الجامعة في تعزيز الانتماء لدى منسوبيها، والوعي بأهمية المساهمة المجتمعية في تحقيق الاستدامة البيئية.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
12:19 PM

جامعة الملك فيصل تطلق حملة لغرس 45 ألف شتلة في واحة الأحساء

إسهاماً منها في تعزيز الانتماء لدى منسوبيها والوعي بأهمية المساهمة المجتمعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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أطلقت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، مشروع حملة لغرس (45) ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المشروع يأتي دعمًا للحملة التي أطلقها الشريك الإستراتيجي للجامعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء لواحة الأحساء، مع دخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة نخيل في العالم، مشيراً إلى أن الجامعة كرّست جهودها منذ تأسيسها في خِدْمة بيئة واحة الأحساء، ورفد التنمية الزراعية بالكوادر المؤهلة، والأبحاث العلمية الرصينة، والمساهمات المجتمعية المتعددة.

يذكر أن المشروع يشارك فيه منسوبو الجامعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة، وتخصيص أوقات للعائلات والأطفال، والطلبة، وللهيئة التدريسية والإدارية؛ إسهامًا من الجامعة في تعزيز الانتماء لدى منسوبيها، والوعي بأهمية المساهمة المجتمعية في تحقيق الاستدامة البيئية.

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