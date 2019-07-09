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"التعليم باللعب".. أساليب مبتكرة لـ"حملة بيشة الصيفية" مع ٣٧٨ دارسة‎

لتعزيز روح المنافسة والفهم وتنشيط الذاكرة لديهن والرغبة في الاستمرار

اجتازت 378 دارسة في حملة بيشة الصيفية بقطاع "ترج"، نصف زمن الحملة التي تنتهي في بداية شهر ذي الحجة، وقد أصبحن قادرات على القراءة، وتركيب الحروف، والعد، مستفيدات من أساليب المعلمات المبتكرة في تدريسهن.

وتطبّق العديد من معلمات الحملة مع الدارسات، استراتيجيات حديثة في التعليم؛ كالتعليم باللعب، والتعلم التعاوني، والقبعات الست. ويستخدمن العدادات للجمع والطرح، كما يساعدن الدارسات على استخدام وسائل تعليمية يدوية للتعلم؛ كالجمع بالخرز، والأحجار، والورق، واستخدام خرائط المفاهيم كما في مادة التوحيد لتعلم أركان الإسلام والتطبيقات العملية لكيفية الوضوء والصلاة، ويعلقن في أركان تعليمية بالمراكز أعمال الدارسات التي أنتجنها بصنع أيديهن.

من جانبها، ذكرت المعلمة عائشة البقمي بمركز الغفرات أن هذه الوسائل المستخدمة عززت لدى الدارسات روح المنافسة في التعلم، وساعدتهن على الفهم بسهولة ويسر، كما كان لها أثر في تنشيط الذاكرة لديهن.

وأوضحت المعلمة رجحاء فواز في مركز حوران، أن التشجيع والتحفيز والدعم المادي والمعنوي للدارسات عزز لديهن الرغبة في الحضور المنتظم للدراسة.

وثمّنت المدير التنفيذي للحملة ريم الغامدي جهود المعلمات وشجعتهن على الاستمرار في طرق مثل هذه الوسائل والأفكار والأنشطة الممتعة؛ حاثّة جميع المعلمات في المراكز على تناقل الخبرات من بعضهن، والاستفادة الجادة من التجارب الناجحة في تعليم الكبيرات.

جدير بالذكر أن إدارة التعليم بمحافظة بيشة مستمرة في الدعم المادي والمعنوي للمراكز وللدارسات بتقديم جميع الخدمات وتوفير الاحتياجات التعليمية، والمتابعة مستمرة من قِبَل مشرفات الحملة لتحقيق أهدافها.

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"التعليم باللعب".. أساليب مبتكرة لـ"حملة بيشة الصيفية" مع ٣٧٨ دارسة‎
سبق

اجتازت 378 دارسة في حملة بيشة الصيفية بقطاع "ترج"، نصف زمن الحملة التي تنتهي في بداية شهر ذي الحجة، وقد أصبحن قادرات على القراءة، وتركيب الحروف، والعد، مستفيدات من أساليب المعلمات المبتكرة في تدريسهن.

وتطبّق العديد من معلمات الحملة مع الدارسات، استراتيجيات حديثة في التعليم؛ كالتعليم باللعب، والتعلم التعاوني، والقبعات الست. ويستخدمن العدادات للجمع والطرح، كما يساعدن الدارسات على استخدام وسائل تعليمية يدوية للتعلم؛ كالجمع بالخرز، والأحجار، والورق، واستخدام خرائط المفاهيم كما في مادة التوحيد لتعلم أركان الإسلام والتطبيقات العملية لكيفية الوضوء والصلاة، ويعلقن في أركان تعليمية بالمراكز أعمال الدارسات التي أنتجنها بصنع أيديهن.

من جانبها، ذكرت المعلمة عائشة البقمي بمركز الغفرات أن هذه الوسائل المستخدمة عززت لدى الدارسات روح المنافسة في التعلم، وساعدتهن على الفهم بسهولة ويسر، كما كان لها أثر في تنشيط الذاكرة لديهن.

وأوضحت المعلمة رجحاء فواز في مركز حوران، أن التشجيع والتحفيز والدعم المادي والمعنوي للدارسات عزز لديهن الرغبة في الحضور المنتظم للدراسة.

وثمّنت المدير التنفيذي للحملة ريم الغامدي جهود المعلمات وشجعتهن على الاستمرار في طرق مثل هذه الوسائل والأفكار والأنشطة الممتعة؛ حاثّة جميع المعلمات في المراكز على تناقل الخبرات من بعضهن، والاستفادة الجادة من التجارب الناجحة في تعليم الكبيرات.

جدير بالذكر أن إدارة التعليم بمحافظة بيشة مستمرة في الدعم المادي والمعنوي للمراكز وللدارسات بتقديم جميع الخدمات وتوفير الاحتياجات التعليمية، والمتابعة مستمرة من قِبَل مشرفات الحملة لتحقيق أهدافها.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
08:36 AM

"التعليم باللعب".. أساليب مبتكرة لـ"حملة بيشة الصيفية" مع ٣٧٨ دارسة‎

لتعزيز روح المنافسة والفهم وتنشيط الذاكرة لديهن والرغبة في الاستمرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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اجتازت 378 دارسة في حملة بيشة الصيفية بقطاع "ترج"، نصف زمن الحملة التي تنتهي في بداية شهر ذي الحجة، وقد أصبحن قادرات على القراءة، وتركيب الحروف، والعد، مستفيدات من أساليب المعلمات المبتكرة في تدريسهن.

وتطبّق العديد من معلمات الحملة مع الدارسات، استراتيجيات حديثة في التعليم؛ كالتعليم باللعب، والتعلم التعاوني، والقبعات الست. ويستخدمن العدادات للجمع والطرح، كما يساعدن الدارسات على استخدام وسائل تعليمية يدوية للتعلم؛ كالجمع بالخرز، والأحجار، والورق، واستخدام خرائط المفاهيم كما في مادة التوحيد لتعلم أركان الإسلام والتطبيقات العملية لكيفية الوضوء والصلاة، ويعلقن في أركان تعليمية بالمراكز أعمال الدارسات التي أنتجنها بصنع أيديهن.

من جانبها، ذكرت المعلمة عائشة البقمي بمركز الغفرات أن هذه الوسائل المستخدمة عززت لدى الدارسات روح المنافسة في التعلم، وساعدتهن على الفهم بسهولة ويسر، كما كان لها أثر في تنشيط الذاكرة لديهن.

وأوضحت المعلمة رجحاء فواز في مركز حوران، أن التشجيع والتحفيز والدعم المادي والمعنوي للدارسات عزز لديهن الرغبة في الحضور المنتظم للدراسة.

وثمّنت المدير التنفيذي للحملة ريم الغامدي جهود المعلمات وشجعتهن على الاستمرار في طرق مثل هذه الوسائل والأفكار والأنشطة الممتعة؛ حاثّة جميع المعلمات في المراكز على تناقل الخبرات من بعضهن، والاستفادة الجادة من التجارب الناجحة في تعليم الكبيرات.

جدير بالذكر أن إدارة التعليم بمحافظة بيشة مستمرة في الدعم المادي والمعنوي للمراكز وللدارسات بتقديم جميع الخدمات وتوفير الاحتياجات التعليمية، والمتابعة مستمرة من قِبَل مشرفات الحملة لتحقيق أهدافها.

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