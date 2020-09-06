جرائم ضد الإنسانية .. الحوثيون فجروا 810 منازل لمواطنين يمنيين

توزعت على 17 محافظة

أفادت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، اليوم (الأحد)، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية فجرت 810 منازل في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين للمشروع الانقلابي، القائم على التمييز العنصري السلالي، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م، وهو ما يعد شكلاً من أشكال الجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الهيئة أن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى بعدد المنازل التي جرى تفجيرها وتشريد الأسر منها، والتي بلغت 149 منزلاً، تلتها محافظة البيضاء بتفجير 124 منزلاً، ثم محافظة اب بتفجير120منزلاً.

وأشارت إلى أن بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي توزعت بالترتيب حسب عددها الموثقة على محافظات: حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة.