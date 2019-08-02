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إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات في 24 مدرسة بالأحساء

في إطار الاستعداد لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش لـ "سبق" اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الأحساء، تأتي ضمن توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات.

وأضاف آل درويش أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء شرعت من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.

وعلى صعيد آخر أشار " آل درويش " إلى أنه تم العمل على جانب التطوير المهني، حيث شملت برامج التدريب الصيفي بتعليم الأحساء لشاغلي الوظائف التعليمية برنامجين للطفولة المبكرة حظيا بإقبال كبير من قبل المعلمات المتدربات.

إلى هذا استعرض مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم خلال اجتماع إدارة التعليم التاسع مع اللجان العاملة خطة الاستعداد والتهيئة للمدارس المشمولة ومتابعة ما تم إنجازه وفق التقارير المعدة لذلك.

وأكد " بالغنيم " خلال كلمته أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تعمل جاهدة على تسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق الأهداف المرجوة لمدارس الطفولة المبكرة، معرباً عن شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وللقيادات العليا بالوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات في 24 مدرسة بالأحساء
سبق

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش لـ "سبق" اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الأحساء، تأتي ضمن توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات.

وأضاف آل درويش أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء شرعت من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.

وعلى صعيد آخر أشار " آل درويش " إلى أنه تم العمل على جانب التطوير المهني، حيث شملت برامج التدريب الصيفي بتعليم الأحساء لشاغلي الوظائف التعليمية برنامجين للطفولة المبكرة حظيا بإقبال كبير من قبل المعلمات المتدربات.

إلى هذا استعرض مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم خلال اجتماع إدارة التعليم التاسع مع اللجان العاملة خطة الاستعداد والتهيئة للمدارس المشمولة ومتابعة ما تم إنجازه وفق التقارير المعدة لذلك.

وأكد " بالغنيم " خلال كلمته أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تعمل جاهدة على تسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق الأهداف المرجوة لمدارس الطفولة المبكرة، معرباً عن شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وللقيادات العليا بالوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم بالمملكة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
08:51 PM

إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات في 24 مدرسة بالأحساء

في إطار الاستعداد لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة

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عبدالله السالم - الدمام
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أكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش لـ "سبق" اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الأحساء، تأتي ضمن توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات.

وأضاف آل درويش أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء شرعت من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.

وعلى صعيد آخر أشار " آل درويش " إلى أنه تم العمل على جانب التطوير المهني، حيث شملت برامج التدريب الصيفي بتعليم الأحساء لشاغلي الوظائف التعليمية برنامجين للطفولة المبكرة حظيا بإقبال كبير من قبل المعلمات المتدربات.

إلى هذا استعرض مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم خلال اجتماع إدارة التعليم التاسع مع اللجان العاملة خطة الاستعداد والتهيئة للمدارس المشمولة ومتابعة ما تم إنجازه وفق التقارير المعدة لذلك.

وأكد " بالغنيم " خلال كلمته أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تعمل جاهدة على تسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق الأهداف المرجوة لمدارس الطفولة المبكرة، معرباً عن شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وللقيادات العليا بالوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم بالمملكة.

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