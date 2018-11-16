"دعوة أمريكا اللاتينية": بيان "النيابة" حول خاشقجي يعكس منهج السعودية في الصدق والحزم

"الصيفي": ليس غريبًا على المملكة مثل هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذًا لأمر خادم الحرمين

أكد مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، أن البيان الصادر عن النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي أوضحت فيه الخطوات والإجراءات التي اتُّخذت بحق قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، يعكس منهج المملكة العربية السعودية في الصدق والحزم ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة مهما كانت صفته، وإقامة العدل وتقديم المتهمين للعدالة في هذه الجريمة المؤلمة.

وقال رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية أحمد بن علي الصيفي: ليس غريبًا على المملكة العربية السعودية مثل هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق؛ تمهيدًا للوصول إلى الحقائق وإيقاع العقوبة على كل من يدان في ظل قضاء يتمتع بالنزاهة والاستقلالية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها.