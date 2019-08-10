أمطار عرفات تنعش ذاكرة اللهو واللعب لدى أطفال الحجيج

عدسة "سبق" ترصد تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة بالمشعر الطاهر

أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدها مشعر عرفات، عصر اليوم، ذاكرة اللهو واللعب والابتسامة لدى أطفال الحجاج.

وأعقب حرارة الشمس عصر اليوم بمشعر عرفات هطول أمطار غزيرة كان لها الأثر على نفوس الحجاج وخاصة أطفالهم.

وقد رصدت عدسة "سبق" لهو الأطفال حول ذويهم مستمتعين بالأمطار التي هطلت بغزارة وأسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.