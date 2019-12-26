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الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة النصر "دوريًّا"

عودة القحطاني والصبياني للتدريبات

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، تمرينه الرئيس تحضيرًا لمواجهة نظيره النصر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى الفريق مرانه عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تحت إشراف خورخي سيماو المدير الفني للفريق، والذي ركز في المران على الجوانب التكتيكية والفنية وفرض مناورة على كامل الملعب، طبق فيها النهج التكتيكي.

وتخلّل المران تمارين لياقية متنوعة، كما شهد المران مشاركة عبدالكريم القحطاني، وهاني الصبياني، في أجزاء من التمارين الجماعية، بينما يستكمل نواف الصبحي التأهيل برفقة المعد البدني، كما واصل الثنائي بندر ناصر ورفائيل آسيس تلقي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة النصر "دوريًّا"
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، تمرينه الرئيس تحضيرًا لمواجهة نظيره النصر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى الفريق مرانه عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تحت إشراف خورخي سيماو المدير الفني للفريق، والذي ركز في المران على الجوانب التكتيكية والفنية وفرض مناورة على كامل الملعب، طبق فيها النهج التكتيكي.

وتخلّل المران تمارين لياقية متنوعة، كما شهد المران مشاركة عبدالكريم القحطاني، وهاني الصبياني، في أجزاء من التمارين الجماعية، بينما يستكمل نواف الصبحي التأهيل برفقة المعد البدني، كما واصل الثنائي بندر ناصر ورفائيل آسيس تلقي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
06:46 PM

الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة النصر "دوريًّا"

عودة القحطاني والصبياني للتدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، تمرينه الرئيس تحضيرًا لمواجهة نظيره النصر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى الفريق مرانه عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تحت إشراف خورخي سيماو المدير الفني للفريق، والذي ركز في المران على الجوانب التكتيكية والفنية وفرض مناورة على كامل الملعب، طبق فيها النهج التكتيكي.

وتخلّل المران تمارين لياقية متنوعة، كما شهد المران مشاركة عبدالكريم القحطاني، وهاني الصبياني، في أجزاء من التمارين الجماعية، بينما يستكمل نواف الصبحي التأهيل برفقة المعد البدني، كما واصل الثنائي بندر ناصر ورفائيل آسيس تلقي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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