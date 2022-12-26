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"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في الصيدلة السريرية لمدة 4 سنوات

سبَق وحاز الاعتماد المؤسسي الأعلى كأول منشأة صحية نفسية

حصل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على الاعتماد البرامجي لدبلوم الصيدلة السريرية، من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات، يبدأ مع مطلع العام القادم 2022م.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن هذا الاعتماد يعتبر الثالث الذي يحصل عليه المجمع من قِبَل الهيئة، في برامجه التي يقدّمها في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح القحطاني أن البرامج التي تم اعتماد التدريب فيها، شملت تخصص الطب النفسي العام، وتخصص الطب النفسي للإدمان، الذي يُعد الأول على مستوى الشرق الأوسط؛ مشيرًا إلى أن المجمع يضم بين كوادره البشرية خمسة أطباء معتمدين في علاج الإدمان، على درجة عالية من العلم والمهارة، كان لوجودهم دور إيجابي في هذا الاعتماد.

وأكد أن المجمع يسعى جاهدًا للحصول على مزيد من الاعتمادات التخصصية في جميع برامجه التي يقدمها؛ لما يملكه من كوادر بشرية، وتجهيزات.

وذكر القحطاني أن المجمع سَبَق أن حصل على الاعتماد المؤسسي الذي يعد أعلى اعتماد في معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي بموجبه أصبح المجمع مركزًا تدريبيًّا في مجال الصحة النفسية، كأول منشأة صحية في هذا المجال على مستوى المملكة، وقد حصل على هذا الاعتماد منذ العام 2018م، وما زال ساريًا إلى الآن؛ حيث جاء بعد قيام المختصين في هيئة التخصصات الصحية بزيارة المجمع في تلك الفترة، وتقييمه، والتأكد من تطبيقه للمعايير اللازمة للاعتماد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في الصيدلة السريرية لمدة 4 سنوات
سبق

حصل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على الاعتماد البرامجي لدبلوم الصيدلة السريرية، من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات، يبدأ مع مطلع العام القادم 2022م.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن هذا الاعتماد يعتبر الثالث الذي يحصل عليه المجمع من قِبَل الهيئة، في برامجه التي يقدّمها في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح القحطاني أن البرامج التي تم اعتماد التدريب فيها، شملت تخصص الطب النفسي العام، وتخصص الطب النفسي للإدمان، الذي يُعد الأول على مستوى الشرق الأوسط؛ مشيرًا إلى أن المجمع يضم بين كوادره البشرية خمسة أطباء معتمدين في علاج الإدمان، على درجة عالية من العلم والمهارة، كان لوجودهم دور إيجابي في هذا الاعتماد.

وأكد أن المجمع يسعى جاهدًا للحصول على مزيد من الاعتمادات التخصصية في جميع برامجه التي يقدمها؛ لما يملكه من كوادر بشرية، وتجهيزات.

وذكر القحطاني أن المجمع سَبَق أن حصل على الاعتماد المؤسسي الذي يعد أعلى اعتماد في معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي بموجبه أصبح المجمع مركزًا تدريبيًّا في مجال الصحة النفسية، كأول منشأة صحية في هذا المجال على مستوى المملكة، وقد حصل على هذا الاعتماد منذ العام 2018م، وما زال ساريًا إلى الآن؛ حيث جاء بعد قيام المختصين في هيئة التخصصات الصحية بزيارة المجمع في تلك الفترة، وتقييمه، والتأكد من تطبيقه للمعايير اللازمة للاعتماد.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:08 PM

"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في الصيدلة السريرية لمدة 4 سنوات

سبَق وحاز الاعتماد المؤسسي الأعلى كأول منشأة صحية نفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على الاعتماد البرامجي لدبلوم الصيدلة السريرية، من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات، يبدأ مع مطلع العام القادم 2022م.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن هذا الاعتماد يعتبر الثالث الذي يحصل عليه المجمع من قِبَل الهيئة، في برامجه التي يقدّمها في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح القحطاني أن البرامج التي تم اعتماد التدريب فيها، شملت تخصص الطب النفسي العام، وتخصص الطب النفسي للإدمان، الذي يُعد الأول على مستوى الشرق الأوسط؛ مشيرًا إلى أن المجمع يضم بين كوادره البشرية خمسة أطباء معتمدين في علاج الإدمان، على درجة عالية من العلم والمهارة، كان لوجودهم دور إيجابي في هذا الاعتماد.

وأكد أن المجمع يسعى جاهدًا للحصول على مزيد من الاعتمادات التخصصية في جميع برامجه التي يقدمها؛ لما يملكه من كوادر بشرية، وتجهيزات.

وذكر القحطاني أن المجمع سَبَق أن حصل على الاعتماد المؤسسي الذي يعد أعلى اعتماد في معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي بموجبه أصبح المجمع مركزًا تدريبيًّا في مجال الصحة النفسية، كأول منشأة صحية في هذا المجال على مستوى المملكة، وقد حصل على هذا الاعتماد منذ العام 2018م، وما زال ساريًا إلى الآن؛ حيث جاء بعد قيام المختصين في هيئة التخصصات الصحية بزيارة المجمع في تلك الفترة، وتقييمه، والتأكد من تطبيقه للمعايير اللازمة للاعتماد.

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