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شاهد .. "الأحوال المدنية" تفتتح مكتباً بسجن تربة لخدمة النزلاء

مجهّز بأحدث وسائل التقنية لتقديم الخدمات كافة للنزلاء والمنسوبين

افتتح محافظ تربة ناصر السبيعي؛ ومدير مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة عايض بن عايد البقمي؛ مكتباً للأحوال المدنية بإدارة سجن تربة، بحضور مدير شعبة السجن النقيب نائف بن سعود العتيبي.

وبذلت إدارة "أحوال تربة" جهوداً مميزة لتجهيز مكتبها بالسجن العام بأحدث وسائل التقنية، لتقدم من خلاله الخدمات كافة؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية من ولادة، ووفاة، وزواجٍ، وطلاق؛ لضمان تسجيل الواقعات المدنية للنزلاء ومنسوبي السجون بكل راحة ويسر.

وأوضح مدير "أحوال تربة" عائض البقمي، خلال الافتتاح، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم نزلاء السجون، وسط متابعة وحرص من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود؛ وبإشراف مستمر من قِبل مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.

وقدّم مدير شعبة سجن محافظة تربة النقيب نايف بن سعود الذيابي؛ شكره وتقديره لمدير مكتب "الأحوال المدنية" بمحافظة تربة، ولفرع مركز المعلومات الوطني بمحافظة الطائف ، على جهودهم في تسخير الإمكانات كافة لافتتاح وعمل المكتب داخل السجن، مؤكداً الاستمرار في التعاون المثمر مع هذه الجهات لتذليل جميع العقبات، بما يسهم في تقديم مزيد من الرعاية وتسهيل جميع الإجراءات للنزلاء.

وأكّد الذيابي؛ أن تلبية احتياجات النزلاء من أولويات المديرية العامة للسجون التي تسعى دائمًا لتلبيتها على أكمل وجه، في ظل توجيهات سديدة من مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وكذلك متابعة حريصة من مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء سلطان بن فهاد العتيبي.

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شاهد .. "الأحوال المدنية" تفتتح مكتباً بسجن تربة لخدمة النزلاء
سبق

افتتح محافظ تربة ناصر السبيعي؛ ومدير مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة عايض بن عايد البقمي؛ مكتباً للأحوال المدنية بإدارة سجن تربة، بحضور مدير شعبة السجن النقيب نائف بن سعود العتيبي.

وبذلت إدارة "أحوال تربة" جهوداً مميزة لتجهيز مكتبها بالسجن العام بأحدث وسائل التقنية، لتقدم من خلاله الخدمات كافة؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية من ولادة، ووفاة، وزواجٍ، وطلاق؛ لضمان تسجيل الواقعات المدنية للنزلاء ومنسوبي السجون بكل راحة ويسر.

وأوضح مدير "أحوال تربة" عائض البقمي، خلال الافتتاح، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم نزلاء السجون، وسط متابعة وحرص من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود؛ وبإشراف مستمر من قِبل مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.

وقدّم مدير شعبة سجن محافظة تربة النقيب نايف بن سعود الذيابي؛ شكره وتقديره لمدير مكتب "الأحوال المدنية" بمحافظة تربة، ولفرع مركز المعلومات الوطني بمحافظة الطائف ، على جهودهم في تسخير الإمكانات كافة لافتتاح وعمل المكتب داخل السجن، مؤكداً الاستمرار في التعاون المثمر مع هذه الجهات لتذليل جميع العقبات، بما يسهم في تقديم مزيد من الرعاية وتسهيل جميع الإجراءات للنزلاء.

وأكّد الذيابي؛ أن تلبية احتياجات النزلاء من أولويات المديرية العامة للسجون التي تسعى دائمًا لتلبيتها على أكمل وجه، في ظل توجيهات سديدة من مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وكذلك متابعة حريصة من مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء سلطان بن فهاد العتيبي.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
01:44 PM

شاهد .. "الأحوال المدنية" تفتتح مكتباً بسجن تربة لخدمة النزلاء

مجهّز بأحدث وسائل التقنية لتقديم الخدمات كافة للنزلاء والمنسوبين

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متعب البقمي - تربة
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افتتح محافظ تربة ناصر السبيعي؛ ومدير مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة عايض بن عايد البقمي؛ مكتباً للأحوال المدنية بإدارة سجن تربة، بحضور مدير شعبة السجن النقيب نائف بن سعود العتيبي.

وبذلت إدارة "أحوال تربة" جهوداً مميزة لتجهيز مكتبها بالسجن العام بأحدث وسائل التقنية، لتقدم من خلاله الخدمات كافة؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية من ولادة، ووفاة، وزواجٍ، وطلاق؛ لضمان تسجيل الواقعات المدنية للنزلاء ومنسوبي السجون بكل راحة ويسر.

وأوضح مدير "أحوال تربة" عائض البقمي، خلال الافتتاح، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم نزلاء السجون، وسط متابعة وحرص من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود؛ وبإشراف مستمر من قِبل مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.

وقدّم مدير شعبة سجن محافظة تربة النقيب نايف بن سعود الذيابي؛ شكره وتقديره لمدير مكتب "الأحوال المدنية" بمحافظة تربة، ولفرع مركز المعلومات الوطني بمحافظة الطائف ، على جهودهم في تسخير الإمكانات كافة لافتتاح وعمل المكتب داخل السجن، مؤكداً الاستمرار في التعاون المثمر مع هذه الجهات لتذليل جميع العقبات، بما يسهم في تقديم مزيد من الرعاية وتسهيل جميع الإجراءات للنزلاء.

وأكّد الذيابي؛ أن تلبية احتياجات النزلاء من أولويات المديرية العامة للسجون التي تسعى دائمًا لتلبيتها على أكمل وجه، في ظل توجيهات سديدة من مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وكذلك متابعة حريصة من مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء سلطان بن فهاد العتيبي.

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