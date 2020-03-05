خبراء لـ"سبق": كورونا يطحن الجميع والرعب يشل قطاع السياحة بالعالم

خسائر بمئات المليارات في أسوأ أزمة تشهدها صناعة السياحة والسفر منذ 20 عاماً

كشف عدد من خبراء السفر ومسؤولي شركات الطيران عن حجم تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد حيث أجمعوا على أنه قد تكون هذه أسوأ أزمة تشهدها صناعة السياحة والسفر منذ عشرين عاماً وخاصة بعد أحداث سبتمبر.

تأثير السياحة

في البداية يقول عضو غرفة تجارة الرياض للترفيه والسياحة ناصر الغيلان إن صناعة السياحة تعد أكبر من أي صناعة أخرى في جميع أنحاء العالم، حيث إنها تدعم وظيفة من كل 10 وظائف في شركات الطيران والفنادق والأطعمة والأثاث والمفروشات.

ولفت الغيلان إلى أن السياحة تدر إيرادات تصل إلى 5.7 تريليونات دولار وتوفر 319 مليون وظيفة إذ يعمل فيها واحد من بين كل 10 أشخاص حول العالم.

انهيار الصين

من ناحيته يشير مدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي شهدا انخفاضاً حاداً لرحلات الصين بنحو 75% في الطلب لافتاً إلى أن الصينيين كانوا وحتى العام الماضي متصدرين لشعوب العالم الأكثر سفراً، ويحمل 180 مليوناً منهم جوازات سفر، مقارنة بـ147 مليون أمريكي إلا أن سفر الصينين توقف بشكل شبه كلي وخسر العالم 15% من السياحة.

وأشار الزهراني إلى إلغاء المؤتمرات الكبرى التي كانت تتوقع أن تجذب أكثر من 100 ألف زائر مثل المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة وهو المعرض الرائد لصناعة الهواتف المحمولة ومعرض جنيف للسيارات ومؤتمر F8 لفيسبوك ومؤتمر ITB برلين المعرض التجاري الرائد لصناعة السفر والذي كان من المتوقع أن يستقطب 160 ألف مشارك.

التأثير العكسي

بدوره يؤكد الخبير بالسياحة والسفر خالد باوزير أن ما يحدث الآن قد فتح أبواب الرعب والخوف والهلع على مصير القطاع السياحي في العالم وليس في السعودية، ويقارن باوزير بين أحداث هجمات 11 سبتمبر وبعدها بفترة وجيزة بدا التعافي على القطاع بعكس كورونا فيزداد الهلع كل يوم.

انهيار الطيران

في السياق ذاته كشف المدير التنفيذي لإحدى شركات الطيران العربية بأنه بات من الواضح أن عام 2020 سيكون الأسوأ لشركات الطيران العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا فإلغاء الرحلات بهذا الحجم ينذر بأسوأ أزمة لشركات الطيران في العالم.

في الغضون أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" عن توقف رحلاتها إلى الصين حتى الرابع والعشرين من أبريل القادم وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى الثلاثين من الشهر نفسه وخفضت عدد رحلاتها إلى إيطاليا بنسبة 40 بالمائة وبالنسبة لشركة لوفتهانزا وبسبب الإجراءات الأخيرة، فإن عدد طائراتها التي توقفت عن الخدمة بسبب كورونا قد وصل إلى 23 طائرة من أصل 760 طائرة تسيرها الشركة عادة.

ومن المتوقع وفقاً لتقارير دولية تراجع عدد الرحلات القصيرة والمتوسطة بنسبة 25 بالمائة تقريباً خلال الأسابيع القادمة. وفي ألمانيا فإن الرحلات الداخلية قد تم تقليصها.

كما نقلت صحيفة الإندبندنت عن شركة طيران أوروبية كبيرة أن حجوزات الرحلات الجوية عبرها إلى إيطاليا هبطت أكثر من %100 في فترة الأيام الأخيرة مع انتشار كورونا في إيطاليا وباقي أرجاء أوروبا، مشيرة إلى تفسير منظمة «أياتا» أن شركات الطيران الأوروبية دخلت إلى المنطقة السلبية، أي أن الحجوزات عبرها تنهار إلى الصفر وطلبت «أياتا» من المطارات الأوروبية تخفيف قواعد استخدام مدرجات الإقلاع والهبوط مذكرة بأن هذه المطالبة تأتي بسبب عدم احتفاظ شركة الطيران بحقوق الهبوط أو الإقلاع من أي مطار إلا إذا كانت تستخدمه 4 مرات على الأقل خلال الموسم.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية التي تستخدم نصف رحلاتها عبر مطار هيثرو ألغت أكثر من 300 رحلة جوية من وإلى المطار الذي يعد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا.

هدوء وانحسار

ويؤكد مدير أحد الفنادق الكبرى بالرياض محمود شعبان أن العديد من الأشخاص يقارن بين تأثير فيروس كورونا مع فيروس سارس والذي بقي مقتصراً على منطقة المحيط الهادي في آسيا واعتبر شعبان أن أزمة كورونا أسوأ أزمة تمر على القطاع لأن السياح لا يرغبون في التحرك والسفر للبعد عن المخاطر ويفضلون البقاء في أماكنهم.

شركات تنهار

ويوضح مدير منطقة الرياض في شركة عطار للسياحة هاني الفيومي أن الجميع قد تأثر بما فيها الشركات السياحية وشركات الطيران الكبرى لافتاً إلى شركة كاثي باسيفيك في هونغ كونغ يوجد 120 طائرة من أسطولها الذي يبلغ 200 طائرة على الأرض، أي أن أكثر من نصف طائراتها متوقفة كما أنها ألغت 75 %من رحلاتها، وطلبت الشركة من موظفيها البالغ عددهم 27 ألف موظف أخذ إجازة غير مدفوعة لمدة ثلاثة أسابيع وفقاً للتقارير وتوقع الفيومي أن تنهار شركة "فلايبي" البريطانية للطيران قريباً رغم أنها شركة جديدة.

وأخيراً يؤكد مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيي الدين حمودة أن فيروس كورونا المستجد ربما يضرب قطاع النقل الجوي بخسائر قدرها الخبراء بـ 113 مليار دولار هذا العام مشيراً إلى تعليق شركة "فلاي بي" الجوية البريطانية أنشطتها بعد تراجع حركة النقل الجوي العالمي بسبب الفيروس.