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"أبو الغيط" يرأس الجامعة العربية لولاية ثانية

تمتد إلى 5 سنوات

‬حصل وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط، اليوم (الأربعاء)، على ولاية ثانية من خمس سنوات في منصب الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وشغل "أبو الغيط' منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وترك المنصب في عام 2011، ليتولى أمانة الجامعة العربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط" يرأس الجامعة العربية لولاية ثانية
سبق

‬حصل وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط، اليوم (الأربعاء)، على ولاية ثانية من خمس سنوات في منصب الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وشغل "أبو الغيط' منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وترك المنصب في عام 2011، ليتولى أمانة الجامعة العربية.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:05 PM

"أبو الغيط" يرأس الجامعة العربية لولاية ثانية

تمتد إلى 5 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬حصل وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط، اليوم (الأربعاء)، على ولاية ثانية من خمس سنوات في منصب الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وشغل "أبو الغيط' منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وترك المنصب في عام 2011، ليتولى أمانة الجامعة العربية.

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