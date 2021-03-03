"أبو الغيط" يرأس الجامعة العربية لولاية ثانية

تمتد إلى 5 سنوات

‬حصل وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط، اليوم (الأربعاء)، على ولاية ثانية من خمس سنوات في منصب الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وشغل "أبو الغيط' منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وترك المنصب في عام 2011، ليتولى أمانة الجامعة العربية.