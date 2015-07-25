تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

مصادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تصفها بجولة استفزازية

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفّذوا جولة استفزازية.