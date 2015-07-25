تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
مصادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تصفها بجولة استفزازية
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفّذوا جولة استفزازية.
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-25
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفّذوا جولة استفزازية.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:13 PM
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
مصادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تصفها بجولة استفزازية
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفّذوا جولة استفزازية.