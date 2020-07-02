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البنك الأهلي يُتمم أكبر صفقة اقتراض بالمرابحة بمليار و50 مليون دولار

رغم تقلبات أسواق الدين.. تأكيداً على متانة وقوة الاقتصاد السعودي

أعلن البنك الأهلي التجاري عن إتمام أكبر صفقة تمويل مجمع بصيغة المرابحة الإسلامية لبنك سعودي بقيمة مليار و50 مليون دولار أمريكي، لمدة ثلاث سنوات وبدون ضمانات مالية.

وقد تمّ الاتفاق على مرابحة التمويل المجمّع بين البنك الأهلي وعدد من البنوك الإقليمية والعالمية بقيادة مصرف إتش إس بي سي، ومصرف ميزوهو.

وتأتي هذه المرابحة الإسلامية ضمن استراتيجية البنك الأهلي لتنويع مصادر التمويل، كما تعتبر هذه الصفقة أول عملية تمويل بالمرابحة الإسلامية تتم هيكلتها وفق المعايير المحدّثة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمصرفية الإسلامية.

وعلى الرغم من الظروف والتقلّبات التي تمرّ بها أسواق الدين حاليّاً، إلا أنّ الصفقة شهدت إقبالاً كبيراً؛ مما يؤكّد على مدى ثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي عامة، والبنك الأهلي خاصّة.

البنك الأهلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك الأهلي يُتمم أكبر صفقة اقتراض بالمرابحة بمليار و50 مليون دولار
سبق

أعلن البنك الأهلي التجاري عن إتمام أكبر صفقة تمويل مجمع بصيغة المرابحة الإسلامية لبنك سعودي بقيمة مليار و50 مليون دولار أمريكي، لمدة ثلاث سنوات وبدون ضمانات مالية.

وقد تمّ الاتفاق على مرابحة التمويل المجمّع بين البنك الأهلي وعدد من البنوك الإقليمية والعالمية بقيادة مصرف إتش إس بي سي، ومصرف ميزوهو.

وتأتي هذه المرابحة الإسلامية ضمن استراتيجية البنك الأهلي لتنويع مصادر التمويل، كما تعتبر هذه الصفقة أول عملية تمويل بالمرابحة الإسلامية تتم هيكلتها وفق المعايير المحدّثة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمصرفية الإسلامية.

وعلى الرغم من الظروف والتقلّبات التي تمرّ بها أسواق الدين حاليّاً، إلا أنّ الصفقة شهدت إقبالاً كبيراً؛ مما يؤكّد على مدى ثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي عامة، والبنك الأهلي خاصّة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:37 PM

البنك الأهلي يُتمم أكبر صفقة اقتراض بالمرابحة بمليار و50 مليون دولار

رغم تقلبات أسواق الدين.. تأكيداً على متانة وقوة الاقتصاد السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك الأهلي التجاري عن إتمام أكبر صفقة تمويل مجمع بصيغة المرابحة الإسلامية لبنك سعودي بقيمة مليار و50 مليون دولار أمريكي، لمدة ثلاث سنوات وبدون ضمانات مالية.

وقد تمّ الاتفاق على مرابحة التمويل المجمّع بين البنك الأهلي وعدد من البنوك الإقليمية والعالمية بقيادة مصرف إتش إس بي سي، ومصرف ميزوهو.

وتأتي هذه المرابحة الإسلامية ضمن استراتيجية البنك الأهلي لتنويع مصادر التمويل، كما تعتبر هذه الصفقة أول عملية تمويل بالمرابحة الإسلامية تتم هيكلتها وفق المعايير المحدّثة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمصرفية الإسلامية.

وعلى الرغم من الظروف والتقلّبات التي تمرّ بها أسواق الدين حاليّاً، إلا أنّ الصفقة شهدت إقبالاً كبيراً؛ مما يؤكّد على مدى ثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي عامة، والبنك الأهلي خاصّة.

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