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هنأ القيادة بعيد الفطر.. "الربيعة"يشيد بجهود الحكومة والمبادرات الإنسانية في مواجهة تفشي جائحة كورونا

لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن عيد الفطر المبارك يأتي والعالم أجمع يمر بظرف استثنائي دقيق يتمثل بتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع بلدان العالم، منوهًا إلى الجهود الحثيثة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ظل مواجهة تفشي جائحة كورونا لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، التي تأتي انسجامًا مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بأن الإنسان أولًا.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لدعم العديد من الدول المتضررة من هذه الجائحة، وإسناد منظوماتها الصحية بتقديم مختلف أشكال العون الصحي لها؛ تعزيزًا للروابط المشتركة بين المملكة وتلك الدول، ووقوفًا معها لمواجهة الفيروس الخطير والحد من آثاره.

وفي ختام كلمته سأل الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم لهذا الوطن العزيز، ويعيد هذه المناسبة المباركة علينا أعوامًا عديدة ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعجّل برفع الوباء عن جميع دول العالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنأ القيادة بعيد الفطر.. "الربيعة"يشيد بجهود الحكومة والمبادرات الإنسانية في مواجهة تفشي جائحة كورونا
سبق

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن عيد الفطر المبارك يأتي والعالم أجمع يمر بظرف استثنائي دقيق يتمثل بتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع بلدان العالم، منوهًا إلى الجهود الحثيثة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ظل مواجهة تفشي جائحة كورونا لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، التي تأتي انسجامًا مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بأن الإنسان أولًا.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لدعم العديد من الدول المتضررة من هذه الجائحة، وإسناد منظوماتها الصحية بتقديم مختلف أشكال العون الصحي لها؛ تعزيزًا للروابط المشتركة بين المملكة وتلك الدول، ووقوفًا معها لمواجهة الفيروس الخطير والحد من آثاره.

وفي ختام كلمته سأل الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم لهذا الوطن العزيز، ويعيد هذه المناسبة المباركة علينا أعوامًا عديدة ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعجّل برفع الوباء عن جميع دول العالم.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
08:16 AM

هنأ القيادة بعيد الفطر.. "الربيعة"يشيد بجهود الحكومة والمبادرات الإنسانية في مواجهة تفشي جائحة كورونا

لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن عيد الفطر المبارك يأتي والعالم أجمع يمر بظرف استثنائي دقيق يتمثل بتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع بلدان العالم، منوهًا إلى الجهود الحثيثة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ظل مواجهة تفشي جائحة كورونا لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، التي تأتي انسجامًا مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بأن الإنسان أولًا.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لدعم العديد من الدول المتضررة من هذه الجائحة، وإسناد منظوماتها الصحية بتقديم مختلف أشكال العون الصحي لها؛ تعزيزًا للروابط المشتركة بين المملكة وتلك الدول، ووقوفًا معها لمواجهة الفيروس الخطير والحد من آثاره.

وفي ختام كلمته سأل الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم لهذا الوطن العزيز، ويعيد هذه المناسبة المباركة علينا أعوامًا عديدة ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعجّل برفع الوباء عن جميع دول العالم.

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