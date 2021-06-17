بهدف لا يصدق أحرزه في مرماه.. شاهد كيف أطاح حارس مرمي بآمال بلاده

في تصفيات مونديال 2022

تبددت آمال هذه الدولة بالتأهل إلى كأس العالم بعد وصولها إلى نهاية مؤسفة، هذا الأسبوع، عندما سجل حارس مرماها هدفًا لا يصدق بالخطأ في مرمى فريقه.

وحسب موقع "الحرة"، فقدت هايتي فرصتها بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فبعد خسارتها بنتيجة 1-0 أمام كندا ضمن مباريات ذهاب الدور الثاني من تصفيات أميركا الشمالية لكأس2022، السبت، كانت هايتي تأمل بتعويض خسارتها في مباراة الإياب، الثلاثاء، إلا أن الأهداف الثلاثة والتي سجل الحارس، خوسيه دوفيرغر، أولها وضعت حدًا لتلك الطموحات.

وبعد انتهاء الشوط الأول بلا أهداف، كانت فرص هايتي لا تزال جيدة بالتأهل، إلا أن خطأ دوفيرغر ساهم بالحد منها والتأثير على الروح المعنوية للفريق.

وكان دوفيرغر قد تعامل بطريقة غير مناسبة مع تمريرة خلفية وصلته من زميله، كيفن لافرانس، ليسجل هدفًا على نفسه.

ويظهر في التسجيلات تعامل دوفيرغر مع الكرة التي وصلته من زميله بنوع من الاستخفاف، حيث ظنها سهلة، قبل أن تنتهي في شباكه، ويسمع في الفيديو صوت المعلق وهو يقول "لن تصدق أن هذا حدث".

وقبيل وصولها خط المرمى، حاول الحارس ركل الكرة بقدمه اليمني بعيدًا، إلا أن الكرة اصطدمت بقدمه اليسرى ولم تصب ركلته إلا الهواء، بينما تابعت الكرة طريقها إلى الشباك.

ولم تشارك هايتي في كأس العالم سوى مرة واحدة، عام 1974، وتم إقصاؤها من دور المجموعات آنذاك.