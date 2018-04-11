"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.

وقال متحدث "الصحة" : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .

وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.

وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.

وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.

وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.

وجائت الحالات الـ 382 المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم كالتالي:

مكة المكرمة 131

المدينة المنورة 95

الرياض 76

جدة 50

الدمام 15

ينبع 5

سبت العلاية 3

الهفوف 3

الخبر 1

الطائف 1

ميسان 1

الشملي 1