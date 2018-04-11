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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.
وقال متحدث "الصحة" : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .
وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.
وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.
وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.
وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.
وجائت الحالات الـ 382 المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم كالتالي:
مكة المكرمة 131
المدينة المنورة 95
الرياض 76
جدة 50
الدمام 15
ينبع 5
سبت العلاية 3
الهفوف 3
الخبر 1
الطائف 1
ميسان 1
الشملي 1

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.
وقال متحدث "الصحة" : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .
وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.
وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.
وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.
وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.
وجائت الحالات الـ 382 المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم كالتالي:
مكة المكرمة 131
المدينة المنورة 95
الرياض 76
جدة 50
الدمام 15
ينبع 5
سبت العلاية 3
الهفوف 3
الخبر 1
الطائف 1
ميسان 1
الشملي 1

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:39 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:07 PM

"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
76
94,536

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.
وقال متحدث "الصحة" : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .
وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.
وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.
وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.
وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.
وجائت الحالات الـ 382 المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم كالتالي:
مكة المكرمة 131
المدينة المنورة 95
الرياض 76
جدة 50
الدمام 15
ينبع 5
سبت العلاية 3
الهفوف 3
الخبر 1
الطائف 1
ميسان 1
الشملي 1

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