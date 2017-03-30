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مدير إدارة المجاهدين يفتتح مبنى القيادة والتحكم بالإدارة العامة

اطلع على أحدث التجهيزات التي تسهم في الربط المباشر بالميدان

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين.

واستمع اللواء الشدي، إلى شرح مفصّل عن مكونات المبنى، الذي يحوي غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية التي تسهم في الربط المباشر بالميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.

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مدير إدارة المجاهدين يفتتح مبنى القيادة والتحكم بالإدارة العامة
سبق

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين.

واستمع اللواء الشدي، إلى شرح مفصّل عن مكونات المبنى، الذي يحوي غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية التي تسهم في الربط المباشر بالميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:25 PM

مدير إدارة المجاهدين يفتتح مبنى القيادة والتحكم بالإدارة العامة

اطلع على أحدث التجهيزات التي تسهم في الربط المباشر بالميدان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين.

واستمع اللواء الشدي، إلى شرح مفصّل عن مكونات المبنى، الذي يحوي غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية التي تسهم في الربط المباشر بالميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.

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