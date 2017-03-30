واستمع اللواء الشدي، إلى شرح مفصّل عن مكونات المبنى، الذي يحوي غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية التي تسهم في الربط المباشر بالميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين.

مدير إدارة المجاهدين يفتتح مبنى القيادة والتحكم بالإدارة العامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-30 افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين. واستمع اللواء الشدي، إلى شرح مفصّل عن مكونات المبنى، الذي يحوي غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية التي تسهم في الربط المباشر بالميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 12:25 PM

مدير إدارة المجاهدين يفتتح مبنى القيادة والتحكم بالإدارة العامة اطلع على أحدث التجهيزات التي تسهم في الربط المباشر بالميدان





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افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين.

واستمع اللواء الشدي، إلى شرح مفصّل عن مكونات المبنى، الذي يحوي غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية التي تسهم في الربط المباشر بالميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.