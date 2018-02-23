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5 أعمدة لأركان الإسلام.. شاهد: الإنجاز يتواصل بـ"حدائق بسمة جدة"

بنسبة 42% ويهدف لتطوير الواجهة الجنوبية لـ"مطار الملك عبدالعزيز"

كشف تقرير صادر عن مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن نسبة الإنجاز الكلية في مشروع حدائق بسمة جدة الهادف لتجميل تقاطع طريق النزهة مع طريق المدينة المنورة لتتناسب مع مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ بلغت 42%؛ مؤكداً أن العمل يسير فيه بوتيرة جيدة.

وبحسب التقرير؛ فإن المشروع الذي يشرف على تنفيذ مركز التكامل التنموي بالإمارة؛ تم الانتهاء فيه من جميع أعمال الردم وتسوية أرض الحدائق، كما تم الانتهاء من أعمال البنى التحتية وتوفير الموارد اللازمة للمشروع؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن مشروع حدائق "بسمة جدة" يقع على مساحة 600 ألف متر مربع، ويحوي إنشاء 5 أعمدة تمثّل أركان الإسلام الخمسة، مدعّمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، كذلك بناء هيكلين ضخمين يُبرزان كلمة "جدة" باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ إذ صدر في وقت سابق توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة -واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية- وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، التي تشمل خمس مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة 2.5كم2، وبلغ إجمالي الورش التي تم إزالتها، ما يزيد على 3129 ورشة، ورفع ما يزيد على 5284 طناً من مخلفات الإزالة، إضافة إلى رفع ما يزيد على 350 سيارة تالفة.

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5 أعمدة لأركان الإسلام.. شاهد: الإنجاز يتواصل بـ"حدائق بسمة جدة"
سبق

كشف تقرير صادر عن مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن نسبة الإنجاز الكلية في مشروع حدائق بسمة جدة الهادف لتجميل تقاطع طريق النزهة مع طريق المدينة المنورة لتتناسب مع مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ بلغت 42%؛ مؤكداً أن العمل يسير فيه بوتيرة جيدة.

وبحسب التقرير؛ فإن المشروع الذي يشرف على تنفيذ مركز التكامل التنموي بالإمارة؛ تم الانتهاء فيه من جميع أعمال الردم وتسوية أرض الحدائق، كما تم الانتهاء من أعمال البنى التحتية وتوفير الموارد اللازمة للمشروع؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن مشروع حدائق "بسمة جدة" يقع على مساحة 600 ألف متر مربع، ويحوي إنشاء 5 أعمدة تمثّل أركان الإسلام الخمسة، مدعّمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، كذلك بناء هيكلين ضخمين يُبرزان كلمة "جدة" باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ إذ صدر في وقت سابق توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة -واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية- وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، التي تشمل خمس مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة 2.5كم2، وبلغ إجمالي الورش التي تم إزالتها، ما يزيد على 3129 ورشة، ورفع ما يزيد على 5284 طناً من مخلفات الإزالة، إضافة إلى رفع ما يزيد على 350 سيارة تالفة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:01 PM

5 أعمدة لأركان الإسلام.. شاهد: الإنجاز يتواصل بـ"حدائق بسمة جدة"

بنسبة 42% ويهدف لتطوير الواجهة الجنوبية لـ"مطار الملك عبدالعزيز"

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف تقرير صادر عن مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن نسبة الإنجاز الكلية في مشروع حدائق بسمة جدة الهادف لتجميل تقاطع طريق النزهة مع طريق المدينة المنورة لتتناسب مع مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ بلغت 42%؛ مؤكداً أن العمل يسير فيه بوتيرة جيدة.

وبحسب التقرير؛ فإن المشروع الذي يشرف على تنفيذ مركز التكامل التنموي بالإمارة؛ تم الانتهاء فيه من جميع أعمال الردم وتسوية أرض الحدائق، كما تم الانتهاء من أعمال البنى التحتية وتوفير الموارد اللازمة للمشروع؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن مشروع حدائق "بسمة جدة" يقع على مساحة 600 ألف متر مربع، ويحوي إنشاء 5 أعمدة تمثّل أركان الإسلام الخمسة، مدعّمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، كذلك بناء هيكلين ضخمين يُبرزان كلمة "جدة" باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ إذ صدر في وقت سابق توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة -واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية- وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، التي تشمل خمس مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة 2.5كم2، وبلغ إجمالي الورش التي تم إزالتها، ما يزيد على 3129 ورشة، ورفع ما يزيد على 5284 طناً من مخلفات الإزالة، إضافة إلى رفع ما يزيد على 350 سيارة تالفة.

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