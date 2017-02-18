يزيد الراجحي يعلن جاهزيته لباها الأردن للدفاع عن لقبه

يتواجد البطل العالمي وحامل لقب كاس العالم للراليات الكروس كانتري باها يزيد الراجحي رفقة ملاحه الإيرلندي مايكل اور في الأردن للمشاركة في منافسات باها الأردن قادماً من باها روسياالتي إستهلت بالجولة الافتتاحية للراليات الكروس كانتري - باها.



ويمثل باها الأردن الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الكروس كانتريباها والجولة الأولى من كأس الشرق الأوسط للراليات الكروس كانتريوالتي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية في نسختها الثالثة تحت إشراف من الإتحاد الدولي للسيارات الـ "فيا" خلال الفترة ما بين 17 – 19 من فبرايرالجاري.



وكانت انطلاقة البطل العالمي في باها روسيا قوية حيث فاز في اليوم الأول متفوقاً على أصحاب الأرض المتمرسين في المسارات الثلجية ولكن سيارة المحارب السعودي تعرضت الى عطل في اليوم الثاني أرغمته على الانسحاب من جولة روسيا الثلجية.



وسيواصل حامل لقب كأس العالم رحلة الدفاع عن لقبه في باها الأردن والتي تبلغ مسافتها الإجمالية 664 كلم على مسارات رملية مفتوحة والكثبان الرملية بينما ستبلغ مجموع مسافة مراحلها الخاصة 471 كلم الخاضعة للسرعة على امتداد يومان بمجموع مرحلتين خاصتين فقط. وسيتخذ الباها من منتجع حياة ريجنسي العقبة مقراً له.



وستكون هذه المشاركة الأولى للسائق السعودي يزيد الراجحي في الأردن على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تجهيز فريق اوفردرايف البلجيكي ضمن راليات الكروس كانتري باها التي تستضيفها الأردن الشقيقة للمرة الثالثة منذ عام ٢٠١٩.



وعلى الصعيد التقني، سيشارك البطل السعودي بمحرك الـ V6 سداسي الإسطوانات المزود بشاحن توربو مزدوج بسعة 3.5 لتر، بعد أن إفتتحالراجحي مشواره بمحرك ثماني الإسطوانات في كِلا الروزنامتين التي يشارك فيها بطلنا ( بطولة العالم للراليات الصحراوية و كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها) في رالي داكار وجولة روسيا الثلجية الأسبوع الماضي.



وللسائق السعودي، الراجحي ذكريات جميلة لاتنسى في الأردن حيث سجلت الاردن خطواته الأولى نحو الراليات في مسيرته من خلال مشاركة غير رسمية في بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي أقيمت في عام ٢٠٠٧ تحت إشراف من الاتحاد الدولي للسيارات الـ فيا".



من جهته، قال البطل السعودي: "ها قد جئنا للأردن للمشاركة في الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الباها وهي الجولة العربية الأولى في روزنامة كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها، نتوقع منافسة قوية ومميزة. ستكون هذه المشاركة الأولى بالنسبة لنا في راليات الباها هنا مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات"



"لم تكن جولتنا في روسيا كما توقعنا، فقد تعرضنا لعطل في السيارة في المرحلة الأولى في الغابات الشمالية الروسية مما جعلنا أن ننسحب، وهذه المفاجئات امر لا يتجزأ من عالم رياضة المحركات. كانت وتيرتنا قوية جدًاوفزنا في اليوم الأول، ولكن سنعوض ما خسرناه في الجولات القادمة."



"لدي ذكريات جميلة في الأردن، بدأت من هنا وفزت على أراضيها كأفضل صاعد في البطولة، ولكن ستكون هذه المرة الأولى التي أشارك فيها ضمنراليات الكروس كانتري باها مع تويوتا هايلوكس وأتطلع للفوز بلقب باها الأردن. أتمنى من الله أن يجعل التوفيق حليفنا في هذا الباها"



ووجه الراجحي الشكر الخاص للشريك الرسمي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في المحافل الدولية والإقليمية".



من الجدير بالذكر أن الراجحي ومساعده أور شكّلا ثنائياً رائعًا معاً محققين نتائج مذهلة في بطولة الشرق الأوسط في الآراضي الأردنية.



وعبر مايكل عن شعوره واستعداداته لباها الأردن: "الأردن ليست جديدة علينا على صعيد مشاركاتنا في الراليات، فقد شاركنا أنا ويزيد سوياً في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وبالرغم من ذلك، ستكون المرة الأولى التي سنشارك في الراليات الصحراوية على سيارات الدفع الرباعي في الأردن"