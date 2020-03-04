وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط هادي العصيمي سبق 2020-03-04 كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها. وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 10:27 PM

اخر تعديل 05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:03 AM

"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط أشار إلى أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من خارجها





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كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.