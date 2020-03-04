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"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط

أشار إلى أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من خارجها

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

مكة المكرمة وزارة الحج نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط العمرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط
سبق

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
10:27 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:03 AM

"مشاط": مكة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة فقط

أشار إلى أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من خارجها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
17,161

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

وأوضح، في تصريحاته على قناة "العربية" من خلال برنامج نشرة الرابعة أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمين من خارجها، لكن العاصمة المقدسة مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

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