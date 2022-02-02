بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": إزالة العشوائيات ترقية للأحياء لتتوافق مع جودة الحياة

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج الأسباب الأساسية من إزالة عشوائيات جدة، وأهمها ترقية الأحياء، وإعادة صياغتها؛ لتتوافق مع مفاهيم جودة الحياة التي تنادي بها رؤية 2030، وتفادي المخاطر الأمنية التي تصدر منها. كما أوضح شروط التعويضات لمُلاك العشوائيات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الكاتب "راشد الفوزان"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وأهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي، كما تحدث عن مستقبل الاستثمار في الأسواق المالية.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج صورة عبارة عن خبر بخصوص اتفاقيات وقَّعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن الحدث التقني الأضخم عالميًّا، الذي يُقام هذه الأيام في السعودية، وأثنى من خلالها العرفج على تدشين تطبيق الوزارة، وذكر أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق للمستفيدين.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "الكاريزما" للمؤلف "مايكل راشد"، وتحدَّث عن أهم صفات الكاريزما، وذكر أن خير مثال يُطبِّقها هو الأمير "محمد بن سلمان".

وفي سياق سيرة وتر روى الدكتور "عبدالله المدني" قصة أغنية "حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه" لكوكب الشرق "أم كلثوم".