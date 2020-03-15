البيت الأبيض يكشف نتائج الفحوصات الطبية: "ترامب" لم يصب بكورونا

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثبتت خلوّه من الفيروس المستجد "كوفيد 19".

وأكد "شين كونلي" طبيب الرئيس الخاص، أن الرئيس الأمريكي بعد مناقشة جرَت لبعض الوقت، طلب إجراء الفحص الطبي وجاءت نتائج الاختبار سلبية.

وكان الرئيس الأمريكي قد تناول الأسبوع الماضي العشاء مع مجموعة ضمّت وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي يقول المسؤولون البرازيليون إنه مصاب بفيروس كورونا.

كما أن طبيب البيت الأبيض أشار إلى أن شخصًا آخر ضمن مجموعة العشاء كان بالقرب من ترامب لفترة وجيزة، وبدأ تظهر عليه أعراض المرض بعد ذلك بثلاثة أيام، وتم تأكيد إصابته بعد ذلك بالفيروس.