الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على حائل
الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وستستمر حتى 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وستستمر حتى الساعة 8:00 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-15
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وستستمر حتى الساعة 8:00 مساءً.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:21 PM
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على حائل
الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وستستمر حتى 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وستستمر حتى الساعة 8:00 مساءً.